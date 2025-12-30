Afrique: Angola/Égypte - Un nul fermé, mais riche en intensité à Agadir

Zambie 0-3 Maroc

Buteurs : A. El Kaabi 9e, B. Diaz 27e, A. El Kaabi 50e

Sous la pression d'un dernier match décisif, le Maroc a répondu avec autorité. Lundi soir, les Lions de l'Atlas ont dominé la Zambie (3-0) pour conclure la phase de groupes de la TotalEnergies CAF CAN 2025 en tête du groupe A.

Accrochés par le Mali lors de la journée précédente, les hommes de Walid Regragui ont cette fois livré une prestation pleine, alliant maîtrise collective, intensité et efficacité offensive, portés par un public acquis à leur cause. Une démonstration qui confirme leur statut et leur montée en puissance à l'approche de la phase à élimination directe.

Dès les premières minutes, le Maroc a imposé son tempo, avec clarté et détermination. Cette domination a été concrétisée rapidement. À la 9e minute, sur un corner joué à deux côté droit, Azzedine Ounahi a déposé un ballon précis au second poteau, où Ayoub El Kaabi, laissé seul, a ouvert le score d'une tête à bout portant.

Les Lions de l'Atlas ont poursuivi leur emprise sur la rencontre, faisant circuler le ballon avec assurance et repoussant progressivement la Zambie dans son camp. Le deuxième but est intervenu à la 27e minute, une nouvelle fois à l'initiative d'Ounahi. Le milieu a parfaitement servi Abde Ezzalzouli dans le couloir gauche. Son centre à ras de terre a échappé à El Kaabi mais a trouvé Brahim Diaz, lucide, qui a ajusté le gardien Toaster Nsabata Mwanza du pied gauche pour faire le break avant la pause.

Au retour des vestiaires, tout espoir de réaction zambienne a rapidement été éteint. Fidèle à son intention offensive, le Maroc a corsé l'addition à la 53e minute. Sur un coup franc joué court, Ounahi a encore distillé un ballon dans la surface. Dos au but, El Kaabi a alors improvisé un spectaculaire retourné acrobatique. Initialement signalé hors jeu, le but a finalement été validé après intervention de la VAR, scellant le doublé de l'attaquant et le sort de la rencontre.

La suite du match a été gérée avec sérénité par les Marocains, solides défensivement et rarement inquiétés, laissant peu d'espaces à une équipe zambienne désormais résignée.

Grâce à ce succès, le Maroc termine la phase de groupes avec sept points et s'adjuge la première place du groupe A, devant le Mali, également qualifié après son match nul vierge face aux Comores.

Mali 0-0 Comores

Le Mali a validé son billet pour les huitièmes de finale de la TotalEnergies CAF CAN 2025 en concédant un match nul sans but face aux Comores (0-0), lundi soir au stade Mohammed V de Casablanca, lors de la dernière journée du groupe A.

Dans une rencontre plus marquée par la tension que par l'inspiration offensive, les Aigles ont fait le strict nécessaire pour obtenir le point qui leur manquait. Deuxièmes du groupe, ils poursuivent leur route, tandis que l'aventure s'arrête ici pour des Comoriens combatifs mais insuffisamment récompensés.

Privé de son milieu Aliou Dieng, suspendu, le Mali a longtemps confisqué le ballon en première période, sans pour autant se montrer réellement dangereux. Une maîtrise prudente, presque calculatrice, dictée par le contexte : éviter la défaite suffisait pour se qualifier.

Les Comores, regroupées et disciplinées, ont surtout misé sur les transitions rapides. Elles se sont même procuré la meilleure occasion du match lorsque Meziani Maoulida s'est engouffré dans le dos de la défense malienne, avant d'hésiter au moment décisif. Un temps perdu qui a permis au défenseur de revenir et d'annihiler l'opportunité.

Juste avant la pause, le Mali a répliqué par son action la plus nette. Lassine Sinayoko a déclenché une frappe puissante, repoussée avec brio par le gardien comorien, maintenant le score vierge à la mi-temps.

Le scénario n'a guère évolué après le repos. Les Aigles ont continué d'occuper le camp adverse sans trouver la faille, tandis que les Coelacanthes ont résisté avec application, à l'affût du moindre espace pour contre-attaquer. Les occasions franches sont restées rares, chaque équipe craignant le faux pas irréversible.

Le tournant est intervenu à la 88e minute, lorsque le Mali a terminé la rencontre à dix après l'expulsion directe d'Amadou Haidara pour une intervention dangereuse. Les Comores ont alors tenté un dernier assaut, sans parvenir à faire céder une défense malienne solidaire jusqu'au coup de sifflet final.

Ce résultat entérine la première place du Maroc dans le groupe A et envoie le Mali en huitièmes avec trois points, issus de trois matches nuls. Les Comores, troisièmes avec deux unités, quittent la compétition sans figurer parmi les meilleurs troisièmes qualifiés, malgré une prestation courageuse.

Les déclarations d'après-match

Mamadou Sangaré (Mali), TotalEnergies Homme du match :

« Nous avons manqué plusieurs occasions, mais l'essentiel est là : la qualification. Nous avons préparé cette rencontre de la même manière que celle face au Maroc. L'adversaire a mis en place un bloc défensif solide, ce qui a rendu notre tâche compliquée. Il ne faut pas minimiser les efforts fournis par l'équipe ce soir. Nous aurions pu marquer deux ou trois buts, mais le gardien adverse a livré une très grande prestation. »

Stefano Cusin (Comores), sélectionneur

« Nous avons livré un bon match. À ce niveau, ce sont souvent les détails qui font la différence. Le Mali s'est procuré beaucoup d'occasions, mais nous avons su les contenir. Nous avons été solides dans les duels. Il y a beaucoup de points positifs à retenir de notre parcours dans cette compétition.

Notre principal problème a été l'efficacité offensive, mais malgré cela, l'équipe a proposé de bonnes choses. Je suis fier des joueurs sur l'ensemble des trois matches. Nous sortons de ce tournoi la tête haute.

Le Mali possède un très bon classement FIFA et un effectif de grande qualité. Nous avions vu leur prestation contre le Maroc, considéré comme l'un des favoris pour le titre, et cela confirme la valeur de cette équipe. »

Tom Saintfiet (Mali), sélectionneur

« La qualification reste l'essentiel, mais nous ne sommes pas satisfaits de notre prestation contre les Comores. La clé était de marquer, et nous avons manqué de justesse dans le dernier geste. Nous avons quelques jours pour préparer la suite. Les joueurs étaient fatigués, ils vont récupérer avant de se concentrer sur le prochain match.

Nous aurions pu gagner cette rencontre. Les Comores ont été une équipe très bien organisée. Si nous voulons poursuivre notre parcours, il faudra élever notre niveau de jeu. Pour moi, se qualifier avec trois points, ce n'est pas suffisant. L'objectif est désormais d'atteindre les demi-finales, voire plus loin. Cela demande une préparation rigoureuse, car nous voulons rester dans cette compétition. »

Angola 0-0 Égypte

L'Angola et l'Égypte se sont quittées dos à dos (0-0), au terme d'un match engagé et parfois haché, disputé au Stade d'Agadir, lundi. Malgré l'absence de buts, la rencontre a offert plusieurs séquences intenses, notamment en seconde période, où les Palancas Negras ont souvent pris l'ascendant.

Dès l'entame, la partie s'est montrée rugueuse. L'Égypte a tenté de poser le jeu, tandis que l'Angola a cherché à imposer un impact physique marqué. La première alerte est venue des Angolais, lorsque Kialonda Gaspar a repris un centre à ras-de-terre, sans toutefois cadrer (11e). Les Pharaons ont répondu par Mostafa Mohamed, auteur d'un retourné acrobatique audacieux, mal exploité par Abdelmaguid (20e).

Progressivement, l'Angola a pris confiance. Chico Banza a manqué une belle opportunité à l'entrée de la surface (42e), avant que Fredy n'oblige Shobeir à une envolée spectaculaire sur une frappe lointaine (44e). À la pause, le score est resté vierge, malgré une domination angolaise de plus en plus affirmée.

Au retour des vestiaires, l'Égypte a procédé à plusieurs changements, sans réussir à inverser la dynamique. Fredy s'est encore illustré, trouvant le haut du poteau sur coup franc (53e), puis en multipliant les initiatives dans l'axe. L'Angola a continué de pousser, notamment par Mabululu et Modesto, mais a manqué de justesse dans le dernier geste.

En fin de match, M'Bala Nzola a eu la balle de la décision, mais a trouvé le petit filet extérieur (80e). L'Égypte, accrochée mais solide, a résisté jusqu'au bout, malgré une dernière pression angolaise dans le temps additionnel.

Ce match nul a reflété un affrontement équilibré dans le score, mais dominé dans le jeu par une équipe angolaise entreprenante, qui pourra nourrir quelques regrets.

Ce qui a été dit :

Fredy, Homme du match

"Content de recevoir ce trophée parce que j'ai tout donné ce soir. Mais c'est difficile de parler de ce trophée parce que ce n'est pas ce qu'on voulait faire pour ce dernier match. On a tout donné, on a eu des occasions mais on n'a pas réussi à marquer ce but. Et aussi parce que c'est mon dernier match en sélection et ça me désole beaucoup.

J'ai été dans cette équipe pendant 12 ans et je sais que tout l'Angola sera triste mais j'ai 35 ans aujourd'hui et j'ai tout donné avec mon coeur pour cette équipe. Mes coéquipiers feront le reste. Je suis très fier d'être angolais et d'avoir porté ce maillot"

Patrice Beaumelle, coach de l'Angola

"J'ai deux sentiments ce soir. Dans un premier temps, je suis triste parce qu'on a eu juste un point. On en voulait plus. Mais de l'autre côté, j'ai vu mon équipe faire ce que je leur ai demandé sur le terrain. Je pense qu'on était la meilleure équipe ce soir et qu'on méritait de gagner. En somme, je suis triste et en même temps très fier de mes joueurs.

Je rends hommage à Fredy qui arrête sa carrière. Il a un état d'esprit irréprochable. Je salue sa capacité à enchaîner les matchs dans cette compétition à cet âge. Moi j'espère que ce n'est pas son dernier match et qu'on aura une bonne nouvelle d'ici deux jours, c'est à dire avoir une qualification pour le tour suivant même avec deux points. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'il sera dans l'équipe et qu'on pourra travailler avec lui pour le développement du Football angolais"

Hossam Hassan, sélectionneur Egypte

"Nous voulions avoir un résultat positif et ce match nul est satisfaisant. Nous avons choisi de changer d'équipe et reposer ceux qui ont beaucoup joué lors des deux premiers matchs. Je suis très satisfait des joueurs que nous avons aligné ce soir. Nous sommes heureux de ce résultat et nous attendons les huitièmes de finale peu importe l'équipe qui sera devant nous. Nous sommes prêts"

Zimbabwe 2-3 Afrique du Sud

Buteurs : T.Maswanhise 19e, A. Modiba csc 73e / T.Moremi 7e, L.Foster 50e, O. Appollis 82e

L'Afrique du Sud a arraché une victoire précieuse face au Zimbabwe (3-2), au terme d'un match haletant et longtemps indécis, disputé à Marrakech. Bousculés jusqu'au bout par des Warriors généreux et inspirés, les Bafana Bafana ont su faire preuve de sang-froid pour préserver leurs chances de qualification.

Les Sud-Africains ont démarré fort et ont rapidement pris l'avantage. Dès la 7e minute, Tshepang Moremi a profité d'une frappe contrée pour ouvrir le score, lobant Arubi impuissant. L'Afrique du Sud a continué d'appuyer, portée par Mbule et Appollis, mais le Zimbabwe n'a jamais abdiqué. À la 19e minute, Tawanda Maswanhise a illuminé la rencontre en éliminant plusieurs défenseurs avant de conclure d'un superbe tir, remettant les deux équipes à égalité (1-1).

Après une première période animée, les Bafana Bafana ont repris l'initiative au retour des vestiaires. Ils ont été récompensés à la 50e minute, lorsque Lyle Foster a profité d'une grossière erreur défensive pour redonner l'avantage à son équipe, lobant Arubi de la tête. Le Zimbabwe a pourtant frôlé l'égalisation à plusieurs reprises, notamment lorsque Maswanhise a trouvé le poteau sur une frappe puissante (64e).

Le tournant du match est intervenu dans le dernier quart d'heure. Après recours à la VAR, l'arbitre a accordé un penalty à l'Afrique du Sud pour une main de Nakamba. Oswin Appollis ne s'est pas fait prier et a transformé la sentence avec sang-froid (82e), offrant un avantage décisif aux siens.

Dans le temps additionnel, les Warriors ont fait le siège du but sud-africain, jetant toutes leurs forces dans la bataille. Mais les Bafana Bafana ont tenu bon, au prix de nombreux efforts, pour conserver une victoire capitale dans la course à la qualification

Ce qui a été dit :

Mario Marinica - Sélectionneur du Zimbabwe

« Nous savions que l'Afrique du Sud allait avoir des périodes de domination. C'est une équipe qui aime le ballon et qui sait l'utiliser. »

« Nous avons exploité les espaces quand ils se sont présentés. Sur certaines phases de transition, nous avons été dangereux, et c'est ce qui nous a permis de revenir dans le match. »

« À ce niveau de compétition, chaque erreur se paie. Nous avons essayé de rester organisés, de gagner les duels et d'être présents sur les deuxièmes ballons. »

Hugo Broos - Sélectionneur de l'Afrique du Sud

« Le match était sous contrôle jusqu'au moment où nous avons marqué. Ensuite, nous avons répété les mêmes erreurs que lors des matchs précédents : de mauvaises passes et un mauvais positionnement. »

« Sur le premier but, un joueur traverse trois ou quatre de nos défenseurs sans être réellement attaqué. Quand on défend de cette manière, on encaisse des buts à chaque match. »

« En seconde période, nous avons encore dominé et marqué, mais nous n'avons plus su garder le ballon et nous avons offert des transitions à l'adversaire. »

« J'aime le football offensif, mais le football, c'est aussi bien défendre. »