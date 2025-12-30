Afrique: CAN 2025 - L'heure des comptes

Le dernier acte de la phase de groupes de la TotalEnergies CAF CAN Maroc 2025 s'ouvre ce lundi. Et, fidèle à sa réputation, la Coupe d'Afrique des Nations a gardé l'essentiel pour la fin : des qualifications encore en suspens, des calculs multiples et la promesse de scénarios renversants jusqu'au bout.

Trois sélections seulement ont déjà composté leur billet pour les huitièmes de finale après deux succès en deux sorties : l'Égypte, le Nigeria et l'Algérie. Pour toutes les autres, l'ultime journée sera décisive. Elle déterminera non seulement les deux premiers de chaque groupe, qualifiés d'office, mais aussi les heureux élus du classement des meilleurs troisièmes.

Dès lundi, la tension montera d'un cran avec des coups d'envoi simultanés, histoire de corser encore un peu plus les équations.

Groupe B : l'Égypte sereine, la bataille derrière

Impeccable jusque-là, l'Égypte caracole en tête avec six points et a déjà validé sa qualification. Derrière, tout reste ouvert. L'Afrique du Sud, deuxième avec trois points, sait qu'un succès contre le Zimbabwe dissipera toute inquiétude. L'Angola, à égalité avec le Zimbabwe (un point), devra créer l'exploit face aux Pharaons et espérer un concours de circonstances favorable ailleurs. Avec des différences de buts serrées, le moindre détail pourrait faire basculer le groupe.

Groupe A : le Maroc sous pression à domicile

Le Maroc, pays hôte, a jusqu'ici assumé son statut et mène la danse avec quatre points. Mais rien n'est encore scellé. Le Mali et la Zambie se tiennent à deux unités, tandis que les Comores, avec un point, restent en embuscade. La soirée de lundi promet des secousses : le Maroc défie une Zambie accrocheuse et résiliente, pendant que le Mali joue gros face aux Comores dans un match qui pourrait tourner à l'épreuve de vérité pour la qualification.

Groupe C : vigilance de rigueur

Mardi, le Nigeria, déjà qualifié, affronte l'Ouganda sans pression apparente. Une situation qui place la Tunisie, troisième avec trois points, face à ses responsabilités contre la Tanzanie. D'autant que Tanzaniens et Ougandais peuvent encore croire à un billet pour la suite. À ce stade, aucun relâchement n'est permis.

Groupe D : un final sous haute tension

Les chiffres annoncent un dénouement étouffant : le Sénégal et la RD Congo sont à égalité avec quatre points, le Bénin suit à une longueur, tandis que le Botswana cherche encore à débloquer son compteur. La RD Congo aura une occasion à saisir face au Botswana, mais le duel Sénégal-Bénin s'annonce périlleux. Entre première place, qualification directe et possible élimination, tous les scénarios restent envisageables.

Groupes E et F : verdict mercredi

Mercredi clôturera la phase de groupes. Déjà qualifiée, l'Algérie pourrait jouer les arbitres dans le Groupe E, où le Burkina Faso et le Soudan sont à égalité (trois points) et séparés par des détails infimes.

Dans le Groupe F, le suspense est tout aussi intense : le Cameroun et la Côte d'Ivoire, tenants du titre, comptent chacun quatre points, tandis que le Mozambique (trois points) reste en embuscade. Même éliminé, le Gabon pourrait peser sur le sort final lors de cette dernière soirée.

Une chose est sûre : si les deux premières journées ont confirmé une vérité, c'est que la CAN ne se déroule jamais selon un scénario écrit à l'avance. Ces trois dernières journées de phase de groupes s'annoncent comme le théâtre des ultimes rebondissements.

Programme de la dernière journée de la phase de groupes (heures GMT)

Lundi 29 décembre

16h00 -- Angola - Égypte

16h00 -- Zimbabwe - Afrique du Sud

19h00 -- Zambie - Maroc

19h00 -- Comores - Mali

Mardi 30 décembre

16h00 -- Ouganda - Nigeria

16h00 -- Tanzanie - Tunisie

19h00 -- Bénin - Sénégal

19h00 -- Botswana - RD Congo

Mercredi 31 décembre

16h00 -- Guinée équatoriale - Algérie

16h00 -- Soudan - Burkina Faso

19h00 -- Gabon - Côte d'Ivoire

19h00 -- Mozambique - Cameroun