Afrique: Comores-Mali - Un choc décisif pour les phases finales

Pour la 3e journée du Groupe A de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, les Comores et le Mali se retrouvent face à face avec une évidence partagée : la qualification se jouera ici, et probablement sur un détail.

L'affiche n'a rien d'anodin. Les deux sélections se connaissent par coeur, pour s'être déjà affrontées lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Une proximité qui resserre les écarts, densifie le combat tactique et promet une rencontre où la moindre erreur pourrait coûter cher.

Le Mali sous pression, l'obligation de gagner

Pour les Aigles, le calcul est limpide. Deux points glanés en deux matches - face à la Zambie puis au Maroc, pays hôte - et plus aucune marge de manoeuvre. Seule la victoire leur permettra de rallier les phases à élimination directe sans regarder ailleurs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les hommes de Tom Saintfiet s'avancent toutefois avec des arguments. Contre le Maroc, lors de la journée précédente, le Mali a livré une prestation pleine, structurée et maîtrisée. De la rigueur, du caractère et une discipline tactique affirmée : autant de signaux envoyés avant ce dernier virage.

Les Comores dos au mur, mais sans complexe

En face, les Comores savent qu'un seul scénario peut prolonger l'aventure : gagner. Battus d'entrée par le Maroc, les Coelacanthes ont ensuite accroché la Zambie lors de la deuxième journée, au terme d'un match révélateur de leur état d'esprit.

Ce nul a mis en lumière une équipe solidaire, combative et bien organisée, capable de résister et de répondre collectivement. Une base sur laquelle s'appuyer avant ce match couperet, abordé sans peur mais avec l'obligation de frapper fort.

Avant le choc, les voix se lèvent

Stefano Cusin, sélectionneur des Comores

« C'est un match très important contre le Mali, avec un seul résultat possible. Nous sommes concentrés. Enchaîner trois matches en huit jours n'est pas simple, il faut gérer le physique mais aussi le mental. Être prêts à 100 % ne suffira pas face au Mali, il faudra aller au-delà. Une victoire peut nous qualifier à la deuxième place, et le Mali n'est pas encore qualifié. Tout reste ouvert. »

Youssouf Zaïdou, milieu des Comores

« L'ambiance est bonne dans le groupe. Nous avons un défi particulier à relever. Nous sommes derniers, nous n'avons rien à perdre. Il faut être prêts à tous les niveaux et tout donner. »

Tom Saintfiet, sélectionneur du Mali

« Nous avons déjà battu les Comores, mais cela peut devenir un piège. C'est une équipe de qualité, bien dirigée par Stefano Cusin, que je connais très bien. Si nous ne respectons pas l'adversaire et si nous ne sommes pas prêts, nous pouvons perdre. Nous voulons gagner, mais ce sera difficile. »

Hamari Traoré, joueur du Mali

« Ce sera un match compliqué. Les Comores ont des joueurs techniques et expérimentés. Ce qui compte, ce sont les trois points. Nous respectons l'adversaire, mais nous jouons pour gagner. »

Un rendez-vous inédit, une histoire à écrire

Le Mali et les Comores s'affrontent pour la première fois en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Jusqu'ici, leurs chemins ne s'étaient croisés qu'en éliminatoires du Mondial 2026, avec deux succès nets du Mali (3-0, 3-0), tous deux disputés à Berkane.

Mais lundi soir, l'histoire récente ne servira que de décor. À Casablanca, il ne sera plus question de précédents, seulement d'un présent brûlant. Un match sans partage, où la qualification se jouera à la sueur et au sang-froid.