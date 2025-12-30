Afrique: TotalEnergies CAF CAN Maroc 2025 - Cameroun et Côte d'Ivoire dos à dos dans un choc haletant

L'Algérie a dominé le Burkina Faso et a validé son billet pour les huitièmes

Le Soudan a pris le dessus sur la Guinée équatoriale au terme d'un match à suspense

Le Mozambique a signé sa toute première victoire en phase finale de la CAN en battant le Gabon (3-2), le Cameroun et la Côte d'Ivoire ont fait match nul 1-1

Côte d'Ivoire 1-1 CamerounButeurs : A. Diallo 51e / G.Konan csc 56e

À Marrakech, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, tenants du titre, se sont neutralisés (1-1) au terme d'un affrontement intense et rythmé, comptant pour la deuxième journée du groupe F de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2025. Quatre-vingt-dix minutes de haute intensité n'ont pas suffi à départager deux sélections qui ont livré un duel riche en qualité et en occasions.

Le but contre son camp provoqué par Junior Tchamadeu en seconde période a répondu au moment de grâce d'Amad Diallo, auteur d'une ouverture du score somptueuse. Un scénario à l'image d'une rencontre longtemps indécise, tendue et spectaculaire.

Le début de match a été marqué par une grande prudence tactique. Les espaces se sont faits rares et chaque prise de risque a été mesurée. Passée la vingtième minute, le Cameroun s'est procuré la première occasion franche : sur un centre venu de la gauche, Christian Kofane a pris le dessus dans les airs, mais sa tête a trouvé la barre transversale.

La Côte d'Ivoire a cru prendre l'avantage juste avant la pause. À la suite d'une action confuse dans la surface, Franck Kessié a repris le ballon de volée à bout portant. L'explosion de joie a toutefois été de courte durée, le but étant annulé pour une position de hors-jeu.

La rencontre a changé de visage au retour des vestiaires. Le rythme s'est emballé, les duels se sont multipliés et les occasions ont afflué. C'est dans ce contexte qu'Amad Diallo a fait basculer le match. Positionné sur le côté droit, l'ailier de Manchester United a repiqué sur son pied gauche avant d'enrouler une frappe splendide, hors de portée de Devis Epassy, malgré sa détente désespérée.

La réaction camerounaise n'a pas tardé. Cinq minutes plus tard, Junior Tchamadeu a tenté sa chance dans la surface. Son tir a été dévié par Ghislain Konan, prenant le gardien ivoirien à contre-pied et permettant aux Lions Indomptables de revenir à hauteur.

La fin de match a vu les deux équipes pousser pour arracher la décision. Bryan Mbeumo a été étroitement surveillé par l'arrière-garde ivoirienne, ne se montrant dangereux que sur un coup franc, passé tout près du cadre. Malgré une pression croissante de part et d'autre, le score n'a plus évolué.

Ce match nul maintient le Cameroun et la Côte d'Ivoire à égalité parfaite, avec quatre points chacun et un bilan offensif et défensif identique. La qualification se jouera lors de la dernière journée de la phase de groupes, programmée le soir du réveillon. Le Cameroun se rendra à Agadir pour y défier le Mozambique, tandis que la Côte d'Ivoire restera à Marrakech pour affronter le Gabon, déjà éliminé.

Algérie 1-0 Burkina Faso

But : Riyad Mahrez 23' (pen)

Le capitaine Riyad Mahrez a inscrit l'unique but du match, une précieuse réalisation sur penalty qui offre trois points décisifs à l'Algérie et valide sa qualification pour les huitièmes de finale de la TotaEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc.

Les Fennecs consolident leur première place dans le groupe E avec six points après deux victoires consécutives. Le Burkina Faso conserve sa deuxième position avec trois points, à égalité avec le Soudan qui avait auparavant battu la Guinée équatoriale 1-0.

Ce fut un duel intense et physiquement éprouvant, dont le rythme a coûté à l'Algérie un changement précoce : Juan Hadjam, contraint de quitter le terrain sur blessure après un dur tacle de Gustavo Sangaré, a été remplacé par l'attaquant Baghdad Bounedjah dès la 13e minute.

La rudesse du jeu a finalement pénalisé le Burkina Faso lorsque Rayan Aït-Nouri s'est fait faucher dans la surface par Ismahila Ouedraogo à la 23e minute, l'arbitre désignant sans hésiter le point de penalty. Le capitaine Mahrez s'est avancé et n'a pas tremblé, transformant avec sang-froid pour offrir aux Fennecs l'avantage précoce.

L'Algérie aurait pu conclure la mi-temps avec deux buts d'avance, mais Mohamed Amoura a vu sa frappe à bout portant, sur passe décisive de Mahrez, être repoussée par le gardien.

En seconde période, les hommes de Vladimir Petković ont maintenu le même rythme, créant plusieurs occasions, mais sans parvenir à les concrétiser. Ibrahim Maza et Aït-Nouri ont tous deux eu des opportunités franches, contrariées par le gardien burkinabè Kouakou Koffi.

Le Burkina Faso a également eu ses chances, la plus nette étant un coup enroulé du remplaçant haut en couleur Georgi Minoungou. La tentative est passée à quelques centimètres de la barre. Malgré leurs efforts pour égaliser, l'Algérie a défendu avec discipline.

L'Algérie affrontera désormais la Guinée équatoriale, déjà éliminée, pour son dernier match de groupe, tandis que le Burkina Faso jouera son qualification contre le Soudan dans un choc à haut suspense qui déterminera qui obtiendra le deuxième billet direct pour la phase à élimination directe.

Les deux rencontres se joueront le soir du réveillon du Nouvel An.

Déclaration d'après-match

MOM - Ibrahim Maza (Algérie)

« Aujourd'hui, c'est grâce à l'équipe. Je pense que tout le monde a bien joué et l'essentiel était de gagner le match. Notre objectif était de nous qualifier, pas de viser des récompenses individuelles. Nous sommes officiellement qualifiés et satisfaits du travail accompli. »

"Nous savions que ce serait difficile car ils sont solides dans les duels, mais nous devions aussi être forts dans les duels et je pense que nous nous en sommes plutôt bien sortis à ce niveau."

Brama Traoré - Entraîneur du Burkina Faso

« Nous voulions gagner ce match. Affronter l'Algérie sera toujours difficile, mais nous avons vraiment tout donné. Notre approche tactique reposait sur toutes les analyses que nous avions effectuées. Nous devions les contenir car nous connaissons leur qualité, mais je pense que notre stratégie n'était pas mauvaise du tout. Ils ont obtenu un penalty qui a complètement changé la physionomie du match, mais quoi qu'il en soit, nous leur avons vraiment tenu tête. »

Vladimir Petkovic - Sélectionneur de l'Algérie

"Pour commencer, ce fut un match très difficile entre deux équipes solides qui se sont battues pendant 90 minutes pour chaque ballon. Nous avons été légèrement meilleurs pour exploiter l'occasion qui s'est présentée. Je pense que le Burkina Faso réussira s'il continue à jouer comme ce soir. Félicitations à mon équipe. Malgré un petit manque dans les derniers instants, nous avons continué à travailler dur pour remporter la victoire et la qualification."

Guinée équatoriale 1-0 Soudan

Buteurs : Saúl Basilio Coco-Bassey Oubiña 74' (csc)

Le Soudan s'est imposé 1-0 face à la Guinée équatoriale lors d'une soirée glaciale à 14°C à Casablanca, bouleversant ainsi la dynamique du groupe E de la TotalEnergies CAF CAN 2025.

Le match est resté indécis jusqu'à la 74e minute, quand un moment de pur chaos dans la surface équato-guinéenne a tout changé. Un centre cinglant soudanais a contraint le défenseur central Saúl Coco à un dégagement désespéré, mais le ballon a fini au fond de son propre filet. Ce but unique a suffi à déclencher des célébrations effrénées et à offrir au Soudan sa première victoire en compétition depuis plus de dix ans.

Après une lourde défaite lors de leur premier match, le Soudan savait qu'il jouait sa survie. Sous la pression intense d'une Guinée équatoriale techniquement solide, la défense soudanaise a tenu bon. Le gardien Monged Abuzaid s'est dressé comme un rempart, organisant une défense qui a encaissé assaut après assaut avant de contre-attaquer avec efficacité.

Ce résultat rebat complètement les cartes dans le groupe E. Le Soudan rejoint officiellement les leaders à égalité de points, transformant leur dernier match en une véritable finale où la victoire mène à la qualification.

Une victoire pour une nation

Pour les Soudanais, il ne s'agissait pas seulement de trois points. Alors que le pays fait face à d'immenses défis sur son territoire, l'équipe est devenue un symbole de résistance. Cette victoire--leur première en phase finale de la CAN depuis 2012--offre un rare moment de fierté et de joie à des millions de supporters qui suivent de loin.

Le Soudan se prépare maintenant pour son dernier match de groupe contre le Burkina Faso le soir du Nouvel An, avec tout à gagner.

Déclaration d'après-match

Mohamed Mamoun Eisa (Soudan) - Joueur TotalEnergies du Match

« C'est une très bonne chose d'avoir remporté les trois points contre la Guinée équatoriale. Nous nous sentons très bien après cette victoire et nous visons les meilleurs résultats possibles à l'avenir. Nos joueurs se sont battus pendant 90 minutes pour assurer cette victoire. »

Juan Micha - Entraîneur principal de la Guinée équatoriale

« Nous avons joué pour gagner contre le Soudan et ce fut un match difficile. Nous avons créé des occasions de marquer mais ne les avons pas concrétisées. En fin de compte, nous acceptons ce qui s'est passé et félicitons l'équipe soudanaise, qui a bien joué et remporté la victoire. Je ne compte pas sur les supporters pour décider de notre composition ; je la choisis selon mes propres options. Notre équipe a mieux joué que l'adversaire en première mi-temps. En seconde période, nous avons attaqué, et parfois on crée des occasions sans marquer, puis on encaisse. C'est ce qui s'est passé, et c'est normal. »

James Kwesi Appiah - Entraîneur principal du Soudan

« Je suis satisfait de cette victoire, mais notre ambition est de remporter le titre, pas seulement d'obtenir un succès ponctuel. Nous avons des joueurs expérimentés qui ont livré une solide performance. Nous avons rencontré quelques difficultés, mais nous nous efforçons toujours de montrer une belle qualité de jeu pour décrocher des victoires. Je remercie tous ceux qui nous ont soutenus lors de ce match, en particulier nos supporters.

Lorsqu'on participe à un tournoi, l'objectif principal est de sortir de la phase de groupes et d'aller le plus loin possible. Nous avons atteint l'essentiel, et nous gardons à l'esprit ces ambitions d'atteindre le stade ultime. Nous ne sommes pas là pour juste pour participer »

Gabon 2-3 Mozambique

Buteurs : P. E. Aubameyang 45+5, A. Moussounda 76e / F. Bangal 32e, G.Catama 42e (P), D. Callila

Le Mozambique a frappé fort. À Agadir, les Mambas ont dominé 3-2 le Gabon et ont signé la première victoire de leur histoire en Coupe d'Afrique des Nations. Un succès mérité, bâti sur l'intensité, la discipline et une efficacité clinique.

Dès l'entame, le Mozambique a imposé un pressing haut. Le Gabon a reculé et a perdu le fil. Sur corner, Faizal a ouvert le score de la tête, seul au point de penalty. Les Panthères ont vacillé.

Peu après, Ecuele Manga a commis une faute évitable dans la surface. Geny Catamo a transformé le penalty sans trembler. Dans la foulée, Witi a touché la barre. Le Gabon a frôlé le chaos.

Juste avant la pause, Aubameyang a redonné un souffle d'espoir. Il a suivi une frappe repoussée et a réduit l'écart. Un but précieux, mais trompeur.

Au retour des vestiaires, le Mozambique a frappé à nouveau. Diogo Calila a surgi au second poteau et a inscrit le troisième but de la tête. Le coup a été rude.

Le Gabon a poussé. Siluane a multiplié les arrêts décisifs, notamment devant Aubameyang et Openda. À la 76e minute, Alex Moucketou-Moussounda a relancé le suspense en concluant à bout portant sur corner.

La fin de match a été tendue. Les Panthères ont tenté d'enflammer la rencontre. Le Mozambique a résisté. Geny Catamo a même cru s'offrir un doublé, avant de voir son but refusé pour hors-jeu.

Solides, solidaires et réalistes, les Mambas ont tenu jusqu'au bout. Le Gabon a payé cher ses erreurs défensives.

Déclaration d'après-match

Geny Catamo - TotalEnergies Homme du Match - Mozambique : "Je suis très fier de représenter le Mozambique et d'avoir apporté ma contribution à la première victoire du Mozambique en Coupe d'Afrique. Nous sommes fiers de cette victoire.

J'espère que cette victoire va nous permettre de continuer de travailler pour apporter d'autres victoires à notre pays. Je demande au peuple de continuer par nous soutenir. Nous pourrons aller loin et notre état d'esprit est de continuer dans le tournoi"