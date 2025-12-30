Afrique: Miguel Gamondi - Un quart de siècle façonné par le football africain

Miguel Gamondi, sélectionneur de l'équipe nationale de Tanzanie, a rendu un vibrant hommage au football africain, qualifiant le continent de pierre angulaire de sa longue et enrichissante carrière d'entraîneur - une carrière qui s'étend sur plus de 25 ans.

Lors de la conférence de presse d'avant-match précédant la deuxième rencontre du groupe C de la TotalEnergies CAN Maroc 2025 entre la Tanzanie et l'Ouganda à Rabat, le stratège argentin a évoqué avec émotion l'influence durable de l'Afrique sur son parcours professionnel.

« Pour moi, c'est un plaisir particulier d'être au Maroc. L'Afrique est un continent qui a grandement contribué à ma carrière d'entraîneur. J'ai passé plus de 25 ans à coacher en Afrique et, encore aujourd'hui, je resterai toujours un fervent défenseur du football africain », a déclaré Gamondi.

La relation de Gamondi avec le football africain remonte à l'année 2000, lorsqu'il a entamé son parcours en tant qu'entraîneur adjoint à Al Ahli Tripoli en Libye. Ce fut le début d'une aventure qui l'a vu évoluer à travers différentes cultures footballistiques, environnements et championnats compétitifs du continent.

Le parcours africain de l'Argentin dans le football comprend également des passages sur les bancs de grands clubs africains comme le Wydad AC, l'Espérance sportive de Tunis, les Mamelodi Sundowns, le CR Belouizdad, l'USM Alger, les Young Africans et désormais les Tafia Stars.

Au fil des années, il s'est forgé une réputation non seulement en tant qu'entraîneur techniquement avisé, mais aussi comme un passionné profondément imprégné et respectueux du football africain.

Ses expériences, dit-il, ont forgé sa philosophie et renforcé sa conviction dans l'immense potentiel footballistique de l'Afrique--une conviction qu'il ne cesse de défendre avec passion.

« J'entends parfois des gens parler négativement du football africain et je suis toujours le premier à le défendre, a ajouté Gamondi. Parce que je connais le talent qui est présent ici et je sais le potentiel que possède le football africain. »

Aujourd'hui à la tête de la Tanzanie sur l'une des plus grandes scènes footballistiques d'Afrique, Gamondi considère son rôle actuel bien plus qu'une simple mission professionnelle : c'est la poursuite d'un lien profond et ancien avec le continent.

« Je ne peux vraiment pas exprimer toute ma gratitude envers ce continent », a-t-il conclu. « C'est pourquoi c'est un tel honneur et un tel plaisir d'entraîner ici. »

La prochaine mission cruciale de Gamondi consistera à accomplir un miracle en guidant la Tanzanie vers la phase à élimination directe de la CAN TotalEnergies 2025 au Maroc en cours.

Les Est-Africains ont subi une défaite 2-1 face au Nigeria lors de leur premier match, avant de partager les points avec leurs voisins ougandais (1-1). L'équipe de Gamondi affrontera ensuite la Tunisie mardi dans un match crucial à remporter.