Cote d'Ivoire: Législatives 2025 à Abobo - Le score de Téné Birahima Ouattara, révélateur d'un message politique fort

Avec plus de 92 000 voix recueillies lors des élections législatives de 2025, Téné Birahima Ouattara, dit Photocopie, a signé à Abobo une victoire exceptionnelle, sans précédent dans cette commune stratégique. Ce plébiscite redonne un élan net au Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) dans un bastion électoral majeur.

Depuis plus d'une décennie, Abobo s'est imposée comme l'un des piliers électoraux du camp présidentiel, fidèle au président Alassane Ouattara. Toutefois, l'analyse des scrutins successifs révélait une dynamique plus nuancée, marquée notamment par une baisse de la participation, un vote moins massif et des attentes sociales de plus en plus affirmées au sein de l'électorat.

Investi à seulement quelques semaines du scrutin, Téné Birahima Ouattara a fait le choix d'une campagne de proximité, à contre-courant des démonstrations de force habituelles. Rencontres communautaires, échanges directs avec les jeunes, les femmes, les leaders religieux et les chefs de quartiers ont constitué l'ossature de son approche. Dans une commune dense et populaire comme Abobo, cette méthode a permis d'ancrer rapidement sa candidature dans le quotidien des populations, transformant un pari initialement risqué en une dynamique électorale majeure.

Peu enclin aux confidences publiques, le candidat a également surpris par une parole plus personnelle. Évoquant son enfance partagée entre Abobo et Yopougon, il a revendiqué un parcours intimement lié aux réalités sociales de la commune. Un registre inhabituel qui a contribué à humaniser l'homme d'État et à renforcer la proximité avec l'électorat. Des témoignages faisant état de relations personnelles dépassant les clivages régionaux et communautaires sont venus conforter ce message de cohésion et de vivre-ensemble, particulièrement audible dans une commune marquée par une forte diversité socioculturelle.

La campagne a, par ailleurs, confirmé la place centrale de Téné Birahima Ouattara dans l'architecture politique du RHDP. Son intervention remarquée dans la région de Man, en appui à la liste officielle du parti lors d'un scrutin disputé, a illustré sa capacité de mobilisation à l'échelle nationale et renforcé son image de stratège politique.

À Abobo, un score d'une telle ampleur ne saurait toutefois constituer une fin en soi. Il engage. Les populations, connues pour leur franchise politique, attendent désormais que ce vote massif se traduise par des actions concrètes, visibles et durables. Plus qu'un triomphe personnel, la victoire de Téné Birahima Ouattara apparaît ainsi comme un contrat politique renouvelé entre le pouvoir et une commune clé, où la fidélité électorale s'accompagne désormais d'exigences fortes en matière de résultats et de gouvernance de proximité.