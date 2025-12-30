Cote d'Ivoire: Législatives 2025 - Le RHDP s'impose à Marcory avec près de 55 % des voix

29 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) a remporté les élections législatives de 2025 dans la circonscription électorale de Marcory. La liste du parti au pouvoir, conduite par le coordonnateur principal du RHDP dans la commune, Laurent Tchagba, est arrivée en tête avec 54,99 % des suffrages exprimés, selon les résultats officiels proclamés par la Commission électorale indépendante (CEI), le dimanche 28 décembre 2025.

Sur un total de 112 183 électeurs inscrits, 26 325 votants se sont rendus aux urnes, soit un taux de participation de 23,47 %. Dans ce scrutin marqué par une faible mobilisation, la liste RHDP, baptisée « Une Côte d'Ivoire en paix, prospère et solidaire », a largement devancé ses concurrents.

La principale force d'opposition dans la commune, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), avec sa liste « Tous ensemble pour la Côte d'Ivoire », est arrivée en deuxième position en recueillant 39,81 % des suffrages.

Les listes indépendantes engagées dans la course ont, quant à elles, enregistré des scores modestes. « Amagou Zahui 2025 » a obtenu 1,94 %, « Aujourd'hui et demain la Côte d'Ivoire » (ADCI) 1,16 %, « Pour un Marcory Nouveau » 1,10 %, tandis que « Progrès, Rigueur et Excellence » a recueilli 0,53 % des voix.

La circonscription électorale de Marcory dispose de deux sièges à l'Assemblée nationale. Pour ce scrutin, le RHDP avait aligné Laurent Tchagba, suppléé par Tiémoko Cissé, ainsi que Yves Monney, avec pour suppléante Niamien Nathalie, qui obtiennent ainsi la confiance majoritaire des électeurs de la commune.

