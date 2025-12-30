Cote d'Ivoire: « Voici la Sublime Côte d'Ivoire » - Beijing sous le charme de la destination ivoirienne

La Côte d'Ivoire a brillamment fait la promotion de sa destination touristique à Beijing, le 19 décembre 2025, à l'occasion de l'événement « Voici la Sublime Côte d'Ivoire », organisé au Musée des Arts Africains du Golfe de Guinée. Une initiative portée conjointement par le Bureau du Tourisme et des Loisirs de la Côte d'Ivoire en Chine et le géant chinois China Travel Group, avec pour ambition majeure de renforcer l'attractivité ivoirienne auprès du marché touristique chinois.

Véritable vitrine de la stratégie nationale « Sublime Côte d'Ivoire », la rencontre a permis de mettre en lumière les atouts culturels, naturels, gastronomiques et économiques du pays. Devant un parterre d'acteurs du tourisme, de la culture et de partenaires institutionnels, Mme Frédérique Ada-Kouassi, Directrice du Bureau du Tourisme et des Loisirs de Côte d'Ivoire en Chine, a présenté les opportunités qu'offre la destination ivoirienne, tant en matière de loisirs que d'investissements touristiques.

Selon elle, l'événement s'inscrit pleinement dans la dynamique de diversification des marchés émetteurs de touristes, avec un accent particulier sur la Chine, dont le potentiel demeure considérable. « Notre objectif est de montrer la richesse et la diversité de l'offre ivoirienne : plages, gastronomie, patrimoine culturel, tourisme d'affaires et de loisirs. "Voici la Sublime Côte d'Ivoire" est une vitrine vivante qui traduit notre volonté de renforcer les flux touristiques et de bâtir des partenariats durables avec les opérateurs chinois », a-t-elle souligné, au nom du ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana.

Moment fort de la rencontre, la dégustation de mets ivoiriens authentiques a conquis les invités, offrant une immersion sensorielle dans la richesse gastronomique du pays. Cette séquence, très appréciée, a renforcé l'image d'une Côte d'Ivoire chaleureuse, conviviale et riche en expériences uniques.

L'événement a également servi de prélude à la signature prochaine d'un Mémorandum d'entente entre le Ministère ivoirien du Tourisme et des Loisirs et China Travel Service Head Office (Beijing) Co., Ltd. (CITS), filiale de China Travel Group. Une perspective saluée par Mme Monica Zhang, Directrice régionale Afrique et Moyen-Orient du groupe, qui a insisté sur l'importance de la diversification des destinations et l'ouverture de nouveaux marchés pour répondre aux attentes des touristes chinois.

De son côté, SEM Hirtchet Richard Lorou, Chargé d'affaires de l'Ambassade de Côte d'Ivoire en Chine, assurant les fonctions d'Ambassadeur par intérim, a rappelé la portée symbolique et stratégique de l'initiative. « La Côte d'Ivoire se présente à Beijing comme une terre d'hospitalité, de culture et de modernité. À travers "Voici la Sublime Côte d'Ivoire", nous invitons nos amis chinois à découvrir un pays où tradition et innovation se rencontrent pour offrir des expériences touristiques uniques », a-t-il déclaré.

Partenaire clé de cette offensive de charme, China Travel Service Head Office (Beijing) Co., Ltd. figure parmi les plus grandes agences de voyages d'État en Chine. Présente dans 33 pays et régions à travers 71 branches, elle joue un rôle déterminant dans la promotion et l'organisation du tourisme international, notamment le tourisme de groupes, identifié comme une niche stratégique pour la destination ivoirienne.

L'initiative a suscité l'enthousiasme de M. Xie Yanshen, fondateur du Musée des Arts Africains du Golfe de Guinée et hôte de la cérémonie, qui a salué une démarche porteuse de rapprochement culturel et de coopération durable entre la Côte d'Ivoire et la Chine.

À travers « Voici la Sublime Côte d'Ivoire », Abidjan et Beijing jettent ainsi les bases d'un partenariat renforcé, où tradition et modernité se conjuguent pour faire de la Côte d'Ivoire une destination de choix pour les voyageurs chinois et un acteur incontournable du tourisme africain.