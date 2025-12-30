Madagascar: Météo - Vigilance fortes pluies à Analamanga

«Des pluies intenses sont attendues dans le centre et le centre-est de Madagascar, pouvant atteindre entre 30 et 70 mm en 24 heures», indique Lahatra Mampionona, prévisionniste à la Direction générale de la météorologie, dans le bulletin des trois prochains jours.

Les habitants d'Analamanga, Arivonimamo, Ambatolampy, Antanifotsy, Anosibe an'Ala, Moramanga, Marolambo, Mahanoro, Antanambao Manampotsy, Vatomandry et Brickaville doivent rester particulièrement prudents.

Ces précipitations risquent de perturber les activités quotidiennes, d'entraîner des accumulations d'eau dans les zones basses et de faire monter le niveau des rivières. Dans certaines régions, routes et terrains vulnérables pourraient être affectés par des glissements de terrain et des inondations.

Météo Madagascar annonce que les averses orageuses se poursuivront sur les Hautes-Terres centrales ainsi que dans les régions Nord et Centre-Est au cours des cinq prochains jours. En fin de semaine, les pluies devraient se concentrer surtout sur le littoral Est, tandis qu'elles resteront peu fréquentes dans le Sud de l'île.

Selon les prévisions, un flux de mousson, renforcé par la présence de systèmes orageux dans le nord du canal du Mozambique, dominera les conditions météorologiques sur l'île cette semaine. De fortes précipitations sont ainsi attendues dans de nombreuses régions, avec des cumuls particulièrement importants dans certaines zones.

Concernant le cyclone intense Grant, actuellement situé à 3 362 km à l'Est-Nord-Est d'Antalaha, aucun impact direct sur Madagascar n'est prévu dans les cinq prochains jours. Cependant, son évolution sera suivie de près par le service météorologique dès le début de l'année.