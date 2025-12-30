Madagascar: Judo - Madagascar vise deux tickets

La fédération malgache de judo voit loin. L'équipe du président en exercice, Éric Saïd Bruno, a procédé samedi à l'assemblée générale ordinaire à l'Arena de Toamasina, en marge de la Coupe de Madagascar de ce week-end. Six ligues sur les neuf affiliées à la fédération ont assisté à l'assemblée générale.

Le patron de l'instance nationale se dit satisfait du bilan de son mandat, qui prendra fin cette année. « Madagascar a été présent et assidu aux compétitions organisées par la fédération internationale, surtout durant les deux dernières années.

Nous sommes particulièrement fiers de l'exploit et des résultats de Laura Rasoanaivo Razafy en arrachant la médaille d'argent au Grand Slam en Chine », souligne Saïd Bruno après l'assemblée générale ordinaire du samedi.

« Laura a pu participer à six Grands Slams et Grands Prix cette année grâce aux subventions de la fédération internationale, dans le cadre de sa participation aux circuits qualificatifs aux JO 2028. La fédération vise cette fois deux qualifications », a mentionné le président de la fédération.

Le coup d'envoi des circuits qualificatifs sera lancé vers le mois de juin 2026. « Nous ambitionnons d'obtenir cette fois la qualification directe, car il y a aussi la deuxième chance à la qualification continentale. Il faut que le judoka intègre le top 17 mondial de sa catégorie pour décrocher le ticket et Laura est récemment classée 20e de sa catégorie », précise Saïd Bruno.

Pour réaliser cette ambition, « le président de l'Union africaine de judo, Siteny Randrianasoloniaiko, poursuit les négociations avec la fédération internationale pour que Laura puisse poursuivre sa participation à des tournois qualificatifs, dont le championnat d'Afrique et les Grands Slams et Grands Prix », explique-t-il.

L'assemblée générale élective prévue en marge de la Coupe de Madagascar ce week-end a été reportée à fin janvier dans la capitale, à l'issue de laquelle sera connu le successeur de l'actuel président de la fédération.