Madagascar: Beach Volley - Vingt-et-un techniciens formés à Morondava

La formation décentralisée de beach-volley se poursuit après celles à Toamasina, Sainte-Marie et Tolagnaro. Vingt-et-un techniciens de la région Menabe ont participé à la formation animée par FidinirinaAndrianarijaona, premier responsable technique du beach-volley au pays, qui s'est déroulé du 28 décembre à ce mardi sur la plage Avaradrova à Morondava.

« J'ai partagé des conseils pratiques sur la construction d'un terrain avec la moindre dépense, la fabrication des filets, poteaux, des cordes de délimitation », relate le formateur Fidinirina Andrianarijaona, arbitre et entraîneur international.

Les professeurs d'éducation physique et sportive présents à l'occasion pourront désormais vulgariser la discipline au sein des établissements scolaires environnants, viviers des futures élites.

« Nous avons abordé les règlements du beach-volley et la gestion d'une séance d'entraînement et d'un match », a souligné le formateur. Les joueurs ont travaillé un peu plus sur la maîtrise des règlements, les techniques de base sur le service, la passe, la réception, l'attaque, la défense et la contre-attaque, ainsi que sur la tactique de jeu pour pouvoir participer à des compétitions officielles.

Ces techniciens pourront désormais vulgariser le volleyball sur plage au sein des établissements scolaires et clubs, grâce à leur maîtrise de la gestion d'un entraînement et de l'organisation de compétitions. Les arbitres, quant à eux, pourront officier et gérer des compétitions officielles.