Sénégal: Thiès - Le Magal de Cheikh Moustapha Mbacké célèbre la fraternité et la cohésion sociale

29 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)

La 35e édition du Magal dédié à Cheikh Moustapha Mbacké, premier Khalife de Cheikhoul Khadim, s'est déroulée ce samedi 27 décembre 2025 à Randoulène Nord, dans la ville de Thiès. Placée sous le thème « La fraternité musulmane, facteur de cohésion sociale durable », cette célébration annuelle a rassemblé fidèles et visiteurs venus du Sénégal et de la diaspora, sous la houlette de Cheikh Mouhamadoul Amine Ibn Serigne Mbacké Madina.

Fidèle à la tradition, le Khalife a visité les grandes cuisines communautaires préparées pour l'événement. Les chants de Khassida ont ponctué la journée, créant une atmosphère de ferveur et de solidarité.

Le Magal rend hommage aux figures emblématiques de la communauté mouride, en particulier Cheikh Moustapha Mbacké, symbole d'unité et de dialogue entre différentes confessions. Au-delà de sa dimension religieuse, cette édition a mis en avant l'importance du vivre-ensemble et du dialogue intercommunautaire.

Madické Ndiaye, sociologue et porte-parole du Khalife, insiste sur cet aspect : « L'événement accueille aussi bien des musulmans que des non-musulmans, preuve du vivre-ensemble qui caractérise notre pays. Il démontre que le Sénégal, majoritairement musulman, est une terre où toutes les communautés vivent en harmonie. À travers cette célébration partagée, nous cherchons à renforcer cette fonction sociale et à adresser un message fort au monde : le Sénégal est un exemple de dialogue et de tolérance. Le Cheikh joue un rôle central dans cette dynamique. »

La jeunesse a également occupé une place centrale. Abdoulaye Ndao, coordonnateur du Magal et professeur d'anglais, lance un appel : « Nous invitons les jeunes à poursuivre leur engagement, à promouvoir les valeurs de la communauté mouride et à rester vigilants face aux défis actuels. »

