Sénégal: Une mémoire vibrante de la culture sénégalaise

Émoi et tristesse ont envahi les cœurs des Sénégalais, le samedi 27 décembre 2025, à l'annonce du rappel à Dieu de la grande diva, Adja Khar Mbaye Madiaga. L'artiste à la voix d'or et aux paroles riches, percutantes et instructives ne laissait personne indifférent. La défunte a reçu une pluie d'éloges à la hauteur de cette figure marquante de la culture sénégalaise qu'elle a été.

Le Sénégal vient de perdre une icône adulée et respectée de la musique traditionnelle. La cantatrice Adja Khar Mbaye Madiaga a tiré sa révérence, le samedi 27 décembre, à l'âge de 93 ans (1932-2025). L'enterrement a lieu le même jour au cimetière de Dangou, dans la commune de Rufisque Nord.

La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Sur les réseaux sociaux, ses paroles fétiches, qui ont bercé plusieurs générations, défilent en boucle, telles que « Kharo Yalla », une marque déposée rappelant les années glorieuses de l'arène sénégalaise de lutte, et le fameux « Tagato des Lions » lors de l'épopée de la Coupe du monde de football de 2002.

Sa disparition a suscité une vague de réactions sur la dimension de la femme de culture qu'elle était, ainsi que sur la portée de son oeuvre, riche en enseignements pour la nouvelle génération, en quête de repères. De Rufisque, sa terre natale, au plan national, acteurs culturels et responsables politiques confondus s'inclinent devant la mémoire de la grande cantatrice.

Rufisque et le Sénégal pleurent une grande voix. Oumar Cissé, édile de la ville de Rufisque, estime qu'Adja Khar Mbaye Madiaga n'était pas seulement une icône de la musique ; elle était la « gardienne vibrante » de la culture sénégalaise, une « mémoire vivante » et une « voix essentielle de notre patrimoine ». « Par son art, sa grâce et sa sagesse, elle a porté haut les couleurs de Rufisque et du Sénégal entier, transmettant de génération en génération les valeurs de notre identité », témoigne-t-il.

Aly Sine, directeur de la Maison des Arts Khar Mbaye, emboîte le pas au maire. Il souligne que Khar, digne « dommu Tengej », cantatrice multidimensionnelle à la voix d'or, a incarné avec noblesse l'âme culturelle du Sénégal indépendant.

Les maires des communes Est, Ouest et Nord, Elimane Sakho Sembène, Astou Gueye et Assane Kassé se joignent à la douleur qui frappe Rufisque. « Sa disparition laisse un vide immense dans notre communauté, car elle était une figure emblématique de notre chère ville culturelle », commente Elimane Sakho Sembène.

Au-delà de Rufisque, la nation sénégalaise s'est mobilisée pour saluer la trempe exceptionnelle de l'artiste. Le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, à travers un communiqué, rappelle que Khar Mbaye était une « mémoire vivante du patrimoine national », une gardienne du temple de la culture lébou.

« Dès son jeune âge, sa voix grave et aiguë, imposante et reconnaissable entre toutes, a captivé les publics des cérémonies traditionnelles avant de conquérir la nation entière », indique-t-il. Son passage remarqué en tant que « Reine mère » à l'Ensemble lyrique traditionnel du Théâtre national Daniel Sorano reste gravé dans les mémoires.

« Son talent et sa présence scénique ont marqué des décennies d'histoire culturelle », ajoute le communiqué du ministre de la Culture.

La ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, ancienne ministre de la Culture, relève que le Sénégal a perdu « un artiste de dimension internationale », « un pilier de son patrimoine culturel », dont l'héritage continuera d'inspirer la jeunesse et les générations à venir. Elle se remémore avec émotion le vibrant hommage qui lui avait été rendu lors de la célébration des 60 ans du Théâtre national Daniel Sorano, en reconnaissance de l'ensemble de sa carrière.