Sénégal: Dakar Dem Dikk SA signe son Accord d'Entreprise

La Direction générale de Dakar Dem Dikk SA a signé ce lundi 29 décembre 2025 son Accord d'Entreprise, en présence des représentants du Ministère des Transports terrestres et Aériens, du Ministère du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les Institutions, du Président du Haut Conseil du Dialogue Social, des membres du Conseil d'Administration, du Président du Conseil d ́Administration M. Mamadou Goudiaby, ainsi que des organisations syndicales et des délégués du personnel.

Pour le Directeur Général Assane Mbengue, cet accord répond aux mutations du secteur du transport public au Sénégal. « Face à une concurrence accrue, Dakar Dem Dikk SA a fait le choix de l'anticipation et de la transformation managériale. Notre ambition : créer un environnement de travail stable, motivant et propice à la performance collective », a-t-il déclaré.

Les négociations, menées sur plusieurs mois, ont mobilisé l'ensemble des parties prenantes, notamment le Conseil d'Administration. « Les travaux ont été intenses et parfois exigeants, mais toujours guidés par un esprit de dialogue et de responsabilité partagée », a précisé M. Mbengue, saluant « le rôle déterminant des organisations syndicales et du Collège des Délégués du Personnel, qui ont porté la voix des travailleurs avec sens des responsabilités et esprit constructif ».

Le nouvel accord introduit plusieurs avancées concrètes : un bonus annuel indexé sur les performances de l'entreprise -- dont la mise en oeuvre reste subordonnée à l'autorisation du Président de la République --, une amélioration des avantages sociaux, et une meilleure lisibilité des parcours professionnels. Il clarifie également la classification des emplois et consacre la promotion interne comme levier central d'évolution de carrière.

Marc Fodé Tendeng, s'exprimant au nom de l'intersyndicale, a salué le travail de la commission mixte. « C'est un accord stratégique qui va impacter positivement les relations sociales et assurer un dialogue social pérenne », a-t-il affirmé.