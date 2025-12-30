Sénégal: Dakar Dem Dikk SA signe son Accord d'Entreprise

29 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)

La Direction générale de Dakar Dem Dikk SA a signé ce lundi 29 décembre 2025 son Accord d'Entreprise, en présence des représentants du Ministère des Transports terrestres et Aériens, du Ministère du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les Institutions, du Président du Haut Conseil du Dialogue Social, des membres du Conseil d'Administration, du Président du Conseil d ́Administration M. Mamadou Goudiaby, ainsi que des organisations syndicales et des délégués du personnel.

Pour le Directeur Général Assane Mbengue, cet accord répond aux mutations du secteur du transport public au Sénégal. « Face à une concurrence accrue, Dakar Dem Dikk SA a fait le choix de l'anticipation et de la transformation managériale. Notre ambition : créer un environnement de travail stable, motivant et propice à la performance collective », a-t-il déclaré.

Les négociations, menées sur plusieurs mois, ont mobilisé l'ensemble des parties prenantes, notamment le Conseil d'Administration. « Les travaux ont été intenses et parfois exigeants, mais toujours guidés par un esprit de dialogue et de responsabilité partagée », a précisé M. Mbengue, saluant « le rôle déterminant des organisations syndicales et du Collège des Délégués du Personnel, qui ont porté la voix des travailleurs avec sens des responsabilités et esprit constructif ».

Le nouvel accord introduit plusieurs avancées concrètes : un bonus annuel indexé sur les performances de l'entreprise -- dont la mise en oeuvre reste subordonnée à l'autorisation du Président de la République --, une amélioration des avantages sociaux, et une meilleure lisibilité des parcours professionnels. Il clarifie également la classification des emplois et consacre la promotion interne comme levier central d'évolution de carrière.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Marc Fodé Tendeng, s'exprimant au nom de l'intersyndicale, a salué le travail de la commission mixte. « C'est un accord stratégique qui va impacter positivement les relations sociales et assurer un dialogue social pérenne », a-t-il affirmé.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.