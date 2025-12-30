Afrique: CAN 2025 - L'Afrique du Sud rejoint l'Égypte en huitièmes de finale

L'Afrique du Sud a souffert contre le Zimbabwe mais a finit par l'emporter pour rejoindre l'Égypte en huitièmes de finale avec une victoire 3-2 ce lundi. L'Angola, qui jouait en même temps contre les Pharaons à Agadir, n'a pu faire mieux qu'un match nul (0-0) et va espérer un miracle pour voir les huitièmes de finale.

Depuis le match d'ouverture, le 21 décembre entre le Maroc et les Comores (2-0), la logique sportive est pour le moment respectée dans cette Coupe d'Afrique des nations de football 2025. Le dénouement du groupe B n'a pas fait exception puisque ce sont les deux favoris - deux équipes également qualifiées pour la Coupe du monde 2026 - qui ont franchi le premier tour.

Lundi 29 décembre, sous les yeux du président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, l'Afrique du Sud est devenue la quatrième sélection à rejoindre les huitièmes de finale après l'Algérie, le Nigeria et l'Egypte.