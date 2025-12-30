Madagascar: One Man Show - Joely de retour sur scène au CCI Ivato

Après l'avoir annoncé sur sa page Facebook C'est du Joely, l'humoriste Joely a officiellement confirmé son retour sur scène à Madagascar avec son nouveau one-man-show « T». L'événement se tiendra au Centre de conférence international d'Ivato (CCI Ivato) sur trois jours consécutifs, les 13, 14 et 15 février, promettant au public trois rendez-vous placés sous le signe de l'humour et de la réflexion.

Chaque représentation, d'une durée comprise entre deux heures trente et trois heures, offrira l'intégralité du spectacle Miseho Milay, enrichie de quelques extraits de « Joely, c'est du spectacle », son tout premier one-man-show présenté en 2022.

À travers cette nouvelle création, Joely opère un tournant artistique assumé en privilégiant le stand-up pur, sans recourir à ses personnages populaires sur les réseaux sociaux tels que Narindra, Joely Kely, Rondro ou Seheno. Seul sur scène, il mise sur une parole plus directe et une présence plus personnelle.

Le spectacle aborde plusieurs thématiques de société et d'actualité, parmi lesquelles le féminisme, le patriarcat, la masculinité, la positivité toxique, le rapport à la vieillesse ou encore l'adultère. Des sujets sensibles, traités avec humour et lucidité, qui traduisent la volonté de l'artiste de proposer une performance plus authentique, centrée sur le fond et la réflexion.

Pour ces trois dates, Joely ambitionne d'offrir un spectacle répondant aux standards d'un théâtre aux normes internationales, avec une mise en scène soignée assurée par la maison de production événementielle malgache Ivenco.

Afin de préserver l'expérience du public et le travail artistique, il sera strictement interdit de filmer durant les représentations. L'humoriste précise également que le spectacle n'est pas recommandé aux oreilles sensibles des enfants.

D'après les informations, la billetterie ouvrira le 30 décembre pour les représentations du vendredi 13, du samedi 14 février, ainsi que pour la séance de l'après-midi du dimanche 15 février. Avec « Miseho Milay », Joely donne rendez-vous à son public pour un spectacle attendu, où l'humour se mêle à l'observation fine de la société contemporaine.