Madagascar: Opération de la gendarmerie - Un vaste réseau de voleurs de motos démantelé

Fin de parcours pour un vaste réseau de voleurs de motos ayant sévi dans la capitale. La gendarmerie a déjà procédé à une série d'arrestations.

La Compagnie de Tanà Ville, à travers la brigade d'Itaosy, a porté un coup dur à la criminalité urbaine en démantelant un réseau organisé de voleurs et de receleurs de motos. Selon les informations recueillies hier, quatre acheteurs de scooters volés ont été arrêtés. Un engin de marque Kymco Racing, repeint afin de masquer son origine, a été saisi.

Les suspects, âgés de 18 à 41 ans, ont été placés en garde à vue. L'enquête révèle que d'autres deux-roues ainsi que trois complices sont encore recherchés, avec l'appui des gendarmes d'Ankadimanga. L'un des suspects est identifié comme l'un des principaux acheteurs de motos volées dans la capitale, ce qui confirme l'existence d'un réseau structuré alimentant ce trafic.

D'après la gendarmerie, cette opération fait suite à une arrestation survenue dans la nuit du 23 décembre. Vers 3 heures du matin, une patrouille de gendarmes du poste fixe d'Ambohimamory a intercepté deux individus circulant sur une moto suspecte.

Réseau structuré

Le contact du véhicule était forcé, sans clé, et les occupants ont tenté de prendre la fuite avant d'être maîtrisés. La moto, une Aeon Oz noire, a été immédiatement saisie. Les premiers interrogatoires ont confirmé que l'engin venait d'être volé à Ambavahaditokana.

Les suspects ont également reconnu un autre vol commis quelques mois plus tôt à Amboatavo, impliquant une Yamaha Cygnus toujours recherchée. Les investigations ont permis de remonter jusqu'à leur chef, déjà connu pour des faits similaires, qui a été interpellé à son tour.

La poursuite de l'enquête a permis de mettre au jour un réseau structuré, composé de voleurs, de revendeurs et de receleurs. Les quatre acheteurs interpellés provenaient de différents quartiers de la capitale et de sa périphérie.

Leur rôle consistait à récupérer les scooters volés, à les maquiller, puis à les remettre en circulation. La moto saisie, repeinte en noir et gris, portait encore les traces de son immatriculation d'origine.

Les gendarmes ont placé sept suspects en garde à vue, saisi plusieurs motos, perquisitionné des domiciles et publié des avis sur les réseaux sociaux afin de retrouver les propriétaires des engins volés.