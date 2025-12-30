Sénégal: Saint-Louis - Relance du Comité de suivi de la Charte du Domaine Iirrigué

Le Gouverneur de la région de Saint-Louis, Al Hassan Sall, a présidé lundi la première réunion du Comité de suivi de la Charte du Domaine Irrigué de la Vallée du Fleuve Sénégal, instituée par arrêté primatorial en 2007. La rencontre, organisée à l'initiative de la Société d'Aménagement et d'Exploitation des Terres du Delta du Fleuve Sénégal et des Vallées du Fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED), marque une étape importante dans la relance de la gouvernance foncière et hydrique dans la vallée.

Réunis à Saint-Louis, les acteurs institutionnels, techniques et territoriaux ont échangé sur l'état de mise en œuvre de la Charte du Domaine Irrigué (CDI), qui vise à assurer une gestion rationnelle et durable des ressources en eau et du foncier dans les zones irriguées.

Dans son intervention, le Gouverneur Al Hassan Sall a salué l'initiative de la SAED et rappelé l'importance de la Charte dans l'atteinte des objectifs nationaux.

« Cette charte a été instituée pour permettre une gestion harmonieuse des ressources en eau et du foncier, et pour renforcer la contribution du secteur agricole aux politiques publiques, notamment en matière de souveraineté alimentaire », a-t-il déclaré.

Prévu par l'article 10 de la Charte, le Comité de suivi, présidé par le Gouverneur de Saint-Louis, réunit les représentants de l'administration territoriale et des collectivités locales concernées. Il a pour mission d'évaluer la mise en œuvre de la Charte, de formuler des recommandations et d'assurer le suivi des mesures adoptées.

« Cette première réunion nous permet de faire un état des lieux et de nous projeter vers l'avenir afin de mieux articuler la Charte avec la nouvelle vision portée par les autorités publiques », a conclu M. Al Hassan Sall.

Cette rencontre ouvre ainsi une nouvelle dynamique pour l'opérationnalisation effective de la Charte du Domaine Irrigué dans la Vallée du Fleuve Sénégal.