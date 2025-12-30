Sénégal: Fête de fin d'année - Le ministère de l'Intérieur met en garde contre la « guerre des pétards » à Dakar

À l'approche des festivités de fin d'année, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique tire la sonnette d'alarme face à une pratique urbaine de plus en plus inquiétante. Dans un communiqué publié le 26 décembre 2025, le ministre a alerté sur « l'usage préoccupant d'engins pyrotechniques dans le cadre de ce que l'on appelle communément la "guerre des pétards" » dans certains quartiers de la capitale.

Loin d'être un simple divertissement, cette pratique expose les participants et les riverains à de graves dangers. Le ministère évoque des risques « d'incendies et de blessures graves », tout en rappelant que « l'importation, la commercialisation, la détention et l'utilisation de pétards et d'engins explosifs sont strictement réglementées ». Leur usage ne doit en aucun cas « être destiné à nuire ou à blesser ».

Pour prévenir tout incident, le gouvernement renforce sa présence sur le terrain. Des « instructions fermes » ont été données aux forces de défense et de sécurité pour intensifier les contrôles et les opérations de prévention sur l'ensemble du territoire national.