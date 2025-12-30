Sénégal: Hajj 2026 - Clôture définitive des inscriptions le 7 février

La Délégation générale au Pèlerinage aux Lieux saints de l'IIslam (Dgp) a annoncé que les inscriptions pour le Hajj 2026 seront définitivement closes le 7 février 2026, conformément au calendrier saoudien communiqué depuis le 2 juillet 2025.

Dans un communiqué rendu public, la DGP précise qu'aucune inscription ne sera acceptée après cette date. Elle invite ainsi les futurs pèlerins à accomplir les démarches nécessaires dans les délais impartis.

Par ailleurs, les formalités d'enrôlement des pèlerins déjà inscrits débuteront le mardi 6 janvier 2026. Ces opérations se dérouleront au Hangar des pèlerins à Dakar, ainsi que dans les cinq pôles régionaux de Ziguinchor, Saint-Louis, Tambacounda, Touba et Kaolack, sur convocation de la DGP.