Sénégal: Le centre EL Hadji Mansour Tambedou de Hann célèbre une centaine d'enfants

Le centre de sante El Hadji Mansour Tambedou de Hann a accueilli, hier après-midi, une cérémonie de remise de cadeaux aux enfants suivis dans la structure. La rencontre a été l'occasion de semer la joie dans le cœur des tout-petits.

L'association Mame Diarra Bousso, en partenariat avec Dr Rose Wardini et la Mairie de Dakar, a organisé une fête pour les enfants suivis dans la structure de santé. L'arbre de Noel organisé à cette occasion a permis de remettre des cadeaux à une centaine d'enfants.

Dr Fatta Thiam, médecin chef de la structure, s'est réjoui de cette initiative qui montre que structure fait un bon suivi des enfants qui sont régulièrement pris en charge par le centre. « C'est le registre d'enregistrement des vaccinations des enfants qui a été exploité pour confectionner la liste des bénéficiaires », a informé le médecin chef.

Pour le prestataire, toutes les communautés ont joué leur partition pour rappeler aux populations que centre est le leur et que les services de proximité qui leur sont offerts relève de l'ordre normal des choses. Il a aussi salué la promptitude des populations qui ont largement contribué dans l'acquisition d'un important appareil ophtalmologique.

Madame Ndèye Fall Cissé, responsable vaccination, ce geste des partenaires à l'endroit des enfants et de leurs mamans est un acte qui leur facilite le travail, car mettant à contribution les « badienou Gokh » (marraines de quartiers) et autres relais communautaires qui vont à la recherche des parents négligents au moment des campagnes de vaccinations. « A la suite de nos partenaires, nous avons mis la main à la patte pour que les mamans ne soient pas en reste cheikh », a ajouté madame Cissé.

Ndeye Fatou Mbengue, une bénéficiaire habitant le quartier Yarakh Montagne, cette fête est d'autant plus importante que la majorité des parents n'ont pas les moyens d'offrir des cadeaux à leurs enfants du fait de la conjoncture, alors qu'ils ont droit au bonheur comme tous les autres enfants.