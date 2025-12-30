Madagascar: Mankjakandriana - Le feu détruit un bâtiment de l'église catholique

Un incendie s'est déclaré hier au sein du bâtiment ARK (Asa aman-dRaharahan'ny Katolika) de l'Église catholique romaine (EKAR) de Manjakandriana. Le feu a été signalé vers 07 h 25, provoquant une mobilisation immédiate des Forces de l'ordre et des riverains.

Selon les premières constatations, un court-circuit électrique survenu à l'intérieur du bâtiment serait à l'origine du sinistre. Les dégâts ont été énormes, car divers documents administratifs et archives ont été entièrement détruits, deux motos et une bicyclette gardées dans le local ont été calcinées, et une pile de matelas destinée à l'accueil des pèlerins a été consumée.

Le mobilier n'a pas été épargné non plus. Malgré l'ampleur des pertes matérielles, aucune victime ni blessé n'a été signalé. Un riverain, témoin direct de l'événement, raconte : « Je me rendais au marché quand un séminariste m'a alerté.

Il a dit : « Aidez-nous, l'ARK est en feu ». Nous avons alors éteint le feu avec de l'eau et du sable » Les policiers, les gendarmes et les autorités du district sont également intervenus. La foule a réussi à maîtriser le feu à 8 h.