Madagascar: Antsiranaha - Un tournoi de ballon orange fédère les quartiers

La finale du tournoi de Noël de basketball s'est déroulée ce weekend dans une ambiance intense au gymnase couvert d'Antsiranana, mettant aux prises huit catégories, filles et garçons, de trente-quatre équipes issues des clubs de différents quartiers. Elles ont participé à ce tournoi tout au long du mois de décembre.

Malgré une baisse de niveau technique du basketball à Antsiranana, ces derniers temps, et devant un public moins nombreux, les rencontres ont offert un spectacle à la hauteur des attentes, marqué par un fort engagement et un suspense constant.

Dès l'entame de la finale, les différentes formations ont imposé un rythme élevé. Les échanges étaient équilibrés, chaque équipe répondant coup pour coup. Souvent, la première mi-temps s'est achevée sur un score serré, témoignant de la détermination des joueurs à ne rien céder dans cette ultime confrontation.

À chaque retour des vestiaires, l'intensité est montée d'un cran. Les défenses se sont resserrées, les fautes se sont multipliées et chaque possession de balle est devenue décisive. Les décisions arbitrales, suivies avec attention par les bancs et les supporters, ont ponctué une rencontre où la pression était palpable. Sur ce, deux clubs, Sepa et Roxtone, ont décidé d'abandonner le match au troisième quart-temps.

La dernière finale, opposant les deux équipes finalistes de la catégorie N1B issues de clubs emblématiques de la ville, a ainsi clôturé le tournoi. Elles se sont livrées un duel sans concession devant seulement une centaine de spectateurs. Il s'agissait de l'ASE PFOI et de l'Extrême Force.

Le match a démarré sur un rythme soutenu, chaque formation cherchant à imposer son jeu. Les paniers se sont enchaînés, sans qu'aucune équipe ne parvienne à creuser l'écart. À la pause, le score serré traduisait l'équilibre des forces et la tension grandissante autour du terrain.

Dans les dernières minutes, la rencontre a basculé dans un véritable bras de fer. Des paniers décisifs inscrits dans les ultimes instants ont finalement permis à l'équipe de Pêche et Froid de l'Océan Indien de prendre l'avantage et de s'imposer avec un score final de 58 à 52, déclenchant l'explosion de joie de ses supporters.

À l'issue de cette soirée, la cérémonie de remise des trophées a clos le tournoi dans un climat d'émotion et de soulagement. Cette finale a confirmé le niveau compétitif du basketball de quartier à Antsiranana et a mis en lumière le potentiel des jeunes joueurs, faisant du tournoi de Noël un rendez-vous sportif majeur de la fin d'année. Ce, malgré les imperfections liées à l'arbitrage et à l'organisation.