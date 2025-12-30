Afrique: Groupe F - La Côte d'Ivoire et le Cameroun épatent la galerie

La Côte d'Ivoire et le Cameroun se sont quittés sur un match nul (1-1), dimanche au Grand Stade de Marrakech, dans le cadre de la 2e journée du groupe F de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025.

Le début du match a été marqué par une nette domination des Éléphants, qui ont imposé un rythme élevé et un pressing intense, contraignant le Cameroun à défendre en bloc.

En difficulté, les Lions Indomptables ont tenté quelques incursions rapides, mais n'ont pas trouvé de solution face à une défense ivoirienne bien organisée.

Ainsi, les premières occasions sont venues du côté ivoirien, avec des frappes lointaines et des percées sur les ailes, tandis que les Camerounais ont répondu par des centres dangereux et des actions collectives.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La seconde mi-temps a démarré sur un tempo soutenu. Après un but refusé pour hors-jeu à la 49e minute, Amad Diallo a ouvert le score pour la Côte d'Ivoire à la 51e minute, en concluant une belle combinaison du côté gauche pour tromper le gardien camerounais, Devis Epassy.

Le Cameroun a rapidement réagi et a égalisé à la 56e minute grâce à Junior Tchamadeu, dont la frappe déviée dans la surface a surpris le gardien ivoirien.

Les deux équipes sont alors reparties dans une bataille tactique intense, chacune cherchant à prendre l'avantage dans ce duel, qui s'est déroulé sous le regard attentif de l'international français Kylian Mbappé, présent dans les tribunes pour suivre ce choc africain très disputé.

Le reste de la rencontre, suivie par 35.165 spectateurs, a été marqué par un jeu équilibré. Les Ivoiriens ont maintenu la pression au milieu de terrain, tandis que les Camerounais ont misé sur la vitesse de Mbeumo et les centres de Baleba, sans toutefois parvenir à inscrire un second but.

Officiée par l'arbitre algérien Mustapha Ghorbal, la rencontre a vu la Côte d'Ivoire évoluer en 4-3-3, face à un Cameroun disposé en 3-5-1-1.

Avec ce résultat, la Côte d'Ivoire et le Cameroun portent chacune leur capital à 4 points dans le groupe F, désormais relancé après la victoire du Mozambique face au Gabon (3-2), match disputé au Grand stade d'Agadir.

Le Mozambique a ouvert le score par le biais de Faisal Bangal à la 37e minute, avant que Geny Catamo ne double la mise sur penalty à la 42e minute.

Le Gabon a réduit l'écart grâce à Pierre-Emerick Aubameyang (45e+5), avant que Diogo Calila ne marque le troisième but mozambicain à la 52e minute.

Les Gabonais ont ensuite inscrit un second but par Alex Moucketou-Moussounda à la 76e minute.

La qualification pour les huitièmes de finale se jouera lors de la 3e et dernière journée, avec le Gabon face à la Côte d'Ivoire, mercredi au Grand Stade de Marrakech, et le Mozambique contre le Cameroun, au Grand Stade d'Agadir.