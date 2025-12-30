Madagascar: Boeny - L'élection de la ligue de basketball ajournée

L'ancienne commission électorale a été dissoute hier par les trois présidents des sections actuelles. Ils ont revendiqué l'organisation de cette assemblée générale élective auprès de la direction des Sports. Une nouvelle commission électorale est ainsi en place pour diriger cette élection aujourd'hui.

« Toutes les anciennes dispositions sont nulles et non avenues. Les membres de cette commission vont diriger les élections », a déclaré le porte-parole. Trois candidatures sur les cinq prétendants sont retenues aux élections du président du comité exécutif de la ligue régionale Boeny.

Il s'agit de l'ancien président de la ligue (vers 2013), Tsitoany Johannes Arnaud, Oumar Diny et de l'actuel président Arnaud Razafindrabe. Deux candidatures sont rejetées pour dossier incomplet.

L'un des candidats ne figurait pas dans une structure sportive de la discipline, selon le texte. Tandis que l'ancien international de basketball et ancien joueur du club de l'AS Sotema, n'a pas pu présenter le certificat de non-sanction.

« J'ai déjà été vice-président de la ligue régionale de basketball de Mahajanga. La fédération est la seule habilitée à délivrer le certificat de non-sanction. Je n'ai jamais fait l'objet d'une sanction ou de déchéance au sein d'autres groupements sportifs. De plus, le délai de dix jours pour constituer les dossiers, depuis le 16 décembre jusqu'au 26 décembre, était insuffisant pour se procurer cette attestation auprès de la fédération », a déclaré le magistrat et ancien basketteur. Les trois sections de Mahajanga I, celle de Marovoay et de Mitsinjo seront les votants à cette élection.