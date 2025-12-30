Madagascar: Conseil des ministres - 564 nominations aux hauts emplois de l'Etat en espace de deux mois

A peine qu'ils prennent les commandes, les militaires n'ont pas tergiversé mais jouent la montre à fond pour assiéger l'administration.

Le coup d'envoi a été donné sans hésitation. Depuis la fin octobre et jusqu'à la fin de cette année 2025, le nouveau régime a multiplié les offensives institutionnelles en tenant 11 conseils des ministres et en validant 564 nouvelles nominations.

Un chiffre lourd, un rythme soutenu, presque sans temps mort, qui illustre la stratégie de l'exécutif notamment d'occuper le terrain administratif avant que l'adversité ne se réorganise. Dans ce marathon politique mené à vive allure, les hauts emplois de l'État ont été les premiers à changer de maillot. Secrétaires généraux, directeurs généraux, directeurs techniques, personnes responsables des marchés publics, ces postes clés au sein des institutions, des ministères et des établissements publics ont été largement redistribués.

À chaque conseil des ministres, de nouveaux noms s'ajoutent dans la liste, confirmant une volonté de rompre rapidement avec l'ancienne architecture administrative héritée de la chute d'Andry Rajoelina.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le nouveau pouvoir n'a pas seulement procédé à des ajustements ponctuels. Il a engagé un remaniement en profondeur de l'administration, assumé comme tel. Dans cette logique, la création d'un ministère dédié à la Refondation marque un tournant.

Ce département, pensé comme la tour de contrôle du processus de refondation promis par les militaires, a été monté à grande vitesse. Les responsables appelés à le diriger ont été recrutés pour occuper, sans délai, l'ensemble des postes de responsabilité prévus dans un organigramme entièrement nouveau. Là encore, pas de temps mort, pas de round d'observation.

Tempo

À ces nominations décidées en conseil des ministres s'ajoute une autre vague, moins visible mais tout aussi déterminante. En coulisses, les cabinets ministériels et les structures des institutions se constituent à un rythme soutenu.

Ces désignations, effectuées par voie d'arrêté, ne font pas l'objet d'une publication systématique. Elles échappent donc aux projecteurs, mais complètent pièce par pièce la recomposition de l'appareil d'État.

Une stratégie en deux temps, notamment l'annonce publique pour donner le tempo, le travail discret pour verrouiller le dispositif. En l'espace de quelques semaines, le nouveau régime a ainsi imprimé sa marque sur l'administration.

Le choix est clair en haut lieu, notamment d'avancer vite, frapper fort, installer ses hommes et ses femmes avant que le jeu politique ne se durcisse. Le rythme est intense et l'usure guette. Reste à savoir si cette cadence effrénée permettra de tenir la distance et de transformer ce sprint administratif en victoire durable sur le terrain de la refondation.