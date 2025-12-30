Afrique: CAN 2025 - L'Afrique du Sud se qualifie aux dépens du Zimbabwe, l'Égypte gère sa première place

Pour la troisième et dernière journée du groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025, l'Afrique du Sud a assuré sa qualification en s'imposant face au Zimbabwe sur le score de 3-2, dans un match riche en suspense et en rebondissements, disputé ce lundi 29 décembre 2025, à Agadir.

Les Bafana Bafana ont ouvert le score dès la 6e minute grâce à Moremi, avant que Maswanhise n'égalise pour le Zimbabwe à la 19e minute, offrant un premier frisson aux spectateurs. Le Zimbabwe, privé de ses cadres Knowledge Musona et Teenage Hadebe, a vu Foster et Appollis redonner l'avantage aux Sud-Africains, malgré une égalisation malheureuse d'un défenseur zimbabwéen contre son camp. Au bout du suspense, l'Afrique du Sud s'impose 3-2 et se qualifie pour les huitièmes de finale en terminant deuxième du groupe derrière l'Égypte.

Dans l'autre rencontre du groupe, l'Égypte, déjà assurée de terminer en tête, a géré son match face à l'Angola en concédant un nul 0-0. Avec une équipe largement remaniée, les Pharaons ont préféré préserver leur avance et éviter tout risque, tandis que l'Angola, avec seulement deux points, voit ses chances de qualification s'amenuiser.

Avec ce résultat, le groupe B voit donc l'Égypte et l'Afrique du Sud rejoindre les huitièmes de finale, tandis que le Zimbabwe est éliminé, et l'Angola devra compter sur une place de meilleur troisième, peu probable.

Le suspense aura été total dans ce groupe, avec des retournements de situation, des buts spectaculaires, et des gardiens héroïques, notamment Williams pour l'Afrique du Sud, qui a multiplié les arrêts décisifs face aux assauts zimbabwéens.

Groupe B

Angola - Egypte : 0-0

Zimbabwe - Afrique du Sud : 2-3

Le classement