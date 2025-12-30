Cote d'Ivoire: L'Artci honore ses enfants - Un Noël placé sous le sceau de l'excellence et du partage

Le siège de l'Autorité de régulation des télécommunications/Tic de Côte d'Ivoire (Artci) à Abidjan a vibré le 23 décembre 2025 au rythme de la joie, de la solidarité et du partage. À l'occasion de son traditionnel Arbre de Noël, l'institution a associé la féerie des fêtes à une cérémonie d'excellence dédiée aux enfants du personnel ayant brillamment réussi aux examens nationaux. Dans une ambiance chaleureuse et féerique, illuminée de mille feux, le siège de l'Artci s'est, le temps d'une journée, transformé en un véritable royaume pour enfants.

Rires, jeux, animations et spectacles ont rythmé cette célébration, qui a su allier divertissement et reconnaissance du mérite scolaire. Moment fort de la journée, la cérémonie d'excellence a mis en lumière l'importance que l'Artci accorde à l'éducation et à la réussite académique.

Les lauréats du Cepe, du Bepec et du Bac, session 2025, ont ainsi reçu des tablettes et des ordinateurs portables. Des outils destinés à soutenir leur parcours scolaire et à favoriser leur familiarisation avec le numérique. À travers ce geste, l'Artci réaffirme son engagement en faveur de l'excellence, de l'éducation et de l'inclusion numérique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le président du conseil d'administration de la Mutuelle des agents de l'Artci (Mupartci), Stephan Ahoussou, a salué la cohésion sociale et l'esprit de solidarité qui règnent au sein de l'institution. Il a exprimé sa gratitude à la direction générale pour son appui constant aux initiatives sociales, tout en adressant ses félicitations aux lauréats de l'année scolaire 2024-2025.

Prenant la parole, le directeur général de l'Artci, Lakoun Ouattara, a rappelé que l'institution est avant tout une « grande famille ». S'adressant aux enfants, il a souligné que cet Arbre de Noël incarne trois valeurs fondamentales : la reconnaissance, le partage et l'espérance. Il a également sensibilisé les jeunes bénéficiaires à un usage responsable des outils technologiques reçus, avant d'appeler l'ensemble de ses collaborateurs à l'unité, à la solidarité et à la responsabilité dans l'exécution quotidienne de leurs missions.

La célébration s'est achevée avec l'arrivée très attendue du père Noël, distribuant des cadeaux à tous les enfants. Clowns, jeux gonflables et goûter géant ont offert aux familles de l'Artci des moments de bonheur et des souvenirs impérissables, dans une atmosphère festive placée sous le signe de la cohésion, du bien-être et de l'excellence.