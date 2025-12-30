Cote d'Ivoire: Noël de solidarité - L'Ong Christem redonne le sourire aux enfants malades de stomie au Chu de Treichville

À la veille de la fête de Noël, l'espoir s'est invité dans les couloirs du Centre hospitalier universitaire (Chu) de Treichville. Fidèle à son engagement humanitaire, l'Ong Christem a, une fois de plus, posé un geste fort en faveur des enfants malades porteurs de stomie, le 24 décembre 2025, perpétuant ainsi une tradition de solidarité entamée depuis 2017.

Sous l'impulsion de sa présidente, Claudine Bakayoko, l'Ong a organisé un arbre de Noël dédié aux enfants hospitalisés en colostomie, mêlant assistance médicale, partage et réconfort.

À cette occasion, Christem a mobilisé une enveloppe estimée à 2 700 000 Fcfa, destinée à la prise en charge opératoire, à l'achat et à la distribution de poches et d'appareillages de stomie, ainsi qu'à l'offre de cadeaux et de repas aux enfants malades.

Cet instant de solidarité et d'espoir a rassemblé enfants, parents et personnels de santé autour d'un repas convivial, dans une atmosphère chaleureuse, marquée par des sourires retrouvés et une vive émotion. Parents et enfants ont ainsi communié autour de repas et de boissons, célébrant Noël dans un esprit de fraternité et de compassion.

Le corps médical du service de chirurgie pédiatrique du Chu de Treichville, représenté par la professeure Bankolé, les professeurs Agbara et Moulot, ainsi que le docteur Konan, a exprimé sa profonde gratitude à l'Ong Christem. Tous ont salué une organisation qui, année après année, ne ménage aucun effort pour soutenir le service de pédiatrie, soulager les familles et améliorer la prise en charge des enfants malades.

À travers cette action, l'Ong Christem confirme que la solidarité, surtout en période de fête, demeure un puissant levier pour redonner espoir et dignité aux plus vulnérables.