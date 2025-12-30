Cote d'Ivoire: Boundiali - Dosso Hamed de Béré Secours reçu par la ministre Mariatou Koné

Dosso Hamed, président de l'Ong Béré Secours, impressionné par la transformation qualitative de Boundiali, chef-lieu de région de la Bagoué, y a effectué une visite, le 26 décembre 2025.

Il a été reçu par Mariatou Koné, député-maire de ladite commune, qui lui a expliqué les stratégies que son équipe et elle ont déployées pour faire de Boundiali une ville agro-industrielle, culturelle et smart.

En clair, la première magistrate a indiqué avoir seulement mis au centre de sa politique de transformation durable les préoccupations des populations de sa cité.

Enrichi, Dosso Hamed a apprécié ce modèle efficace de leadership. Il a profité de l'occasion pour féliciter le professeur Mariatou Koné également ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, dont le management contribue à l'amélioration significative du système éducatif ivoirien.