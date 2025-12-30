Cote d'Ivoire: Boundiali - Dosso Hamed de Béré Secours reçu par la ministre Mariatou Koné

29 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

Dosso Hamed, président de l'Ong Béré Secours, impressionné par la transformation qualitative de Boundiali, chef-lieu de région de la Bagoué, y a effectué une visite, le 26 décembre 2025.

Il a été reçu par Mariatou Koné, député-maire de ladite commune, qui lui a expliqué les stratégies que son équipe et elle ont déployées pour faire de Boundiali une ville agro-industrielle, culturelle et smart.

En clair, la première magistrate a indiqué avoir seulement mis au centre de sa politique de transformation durable les préoccupations des populations de sa cité.

Enrichi, Dosso Hamed a apprécié ce modèle efficace de leadership. Il a profité de l'occasion pour féliciter le professeur Mariatou Koné également ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, dont le management contribue à l'amélioration significative du système éducatif ivoirien.

