Madagascar: Réseaux sociaux - Mises au point face aux rumeurs persistantes

30 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R

Vigilance

La diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux s'est intensifiée ces derniers jours, obligeant plusieurs responsables publics à apporter des clarifications. Le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) figure parmi les personnalités concernées.

Des comptes Facebook et WhatsApp utilisant son identité auraient sollicité de l'argent auprès d'internautes. Face à ces pratiques, la CENI a tenu à préciser que son président ne dispose d'aucun compte Facebook officiel. Elle appelle la population à faire preuve de vigilance et à signaler toute tentative d'escroquerie ou d'usurpation d'identité circulant en ligne.

Démenti

Dans le même contexte, la directrice de cabinet de la Présidence, Onitiana Realy, a également démenti les informations faisant état de sa présence à Toliara. Elle a indiqué se trouver à Antananarivo, où elle poursuit normalement ses activités professionnelles.

Son époux, Briand Andrianirina, dirigeant de Real TV Madagascar, se trouve également dans la capitale. Des publications relayées sur les réseaux sociaux faisaient état d'un déplacement supposé du couple dans la région Atsimo-Andrefana en vue de mener des actions contre certaines autorités. Des allégations qualifiées d'infondées par les personnes concernées, qui rappellent l'importance de vérifier les sources avant de relayer des informations sensibles.

