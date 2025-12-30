Madagascar: Siteny Randrianasoloniaiko - Appui consistant à la Commune Urbaine de Toliara I

Le président de l'Assemblée nationale, également député élu de Toliara I, Siteny Randrianasoloniaiko, a effectué hier une descente sur le terrain au sein de la Commune urbaine de Toliara I. Une démarche placée sous le signe de l'action et des solutions concrètes, conformément à son mot d'ordre : « Des solutions, pas seulement des discours ».

40 millions d'ariary

Lors de cette visite, le président de la Chambre basse s'est entretenu directement avec les agents communaux ainsi qu'avec le maire par intérim, Elie Lamare. À cette occasion, il a annoncé « les salaires ne connaîtront plus de retard » et que « les agents percevront désormais leur rémunération de manière régulière et mensuelle ».

Une mesure attendue, visant à rétablir un climat de sérénité au sein de l'administration communale. Afin de permettre à la commune de renforcer ses capacités de recouvrement et d'assurer son bon fonctionnement, Siteny Randrianasoloniaiko a également octroyé une enveloppe de 40 millions d'ariary destinée à l'acquisition de quittances. Cet appui permettra à la municipalité de collecter efficacement les taxes et droits de marché, sources essentielles de revenus pour la ville.

Propreté urbaine

L'appui ne s'est pas limité aux questions financières. Le député de Toliara I a aussi remis du matériel destiné à l'amélioration de la propreté urbaine, comprenant 225 balais, 30 pelles, 30 brouettes et 20 bacs à ordures, afin de renforcer les actions d'assainissement au sein de la commune.

Sur le volet infrastructures, Siteny Randrianasoloniaiko a enfin réaffirmé sa volonté de moderniser l'Avenue Monja Jaona, avec pour objectif d'en faire l'un des axes routiers les plus emblématiques et les plus attrayants de la ville, au bénéfice des habitants de Toliara.