Sénégal: L'OFNAC met en exergue ses récentes innovations et réformes

Le nouveau président de l'Office national de la lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), Moustapha Ka, a salué, lundi, les nouvelles réformes et innovations mises en œuvre au sein de cette institution, soulignant qu'elles offrent une meilleure lisibilité, renforcent sa solidité juridique et instaurent des exigences accrues en matière de transparence et de bonne gouvernance.

"Les innovations introduites ne sont pas de simples ajustements normatifs. Elles dessinent une nouvelle architecture de l'OFNAC plus lisible, plus solide juridiquement, plus respectueuse des droits fondamentaux et plus exigeante en matière de gouvernance", a-t-il notamment déclaré.

Intervenant lors de la cérémonie de prestation des nouveaux membres de l'OFNAC, Moustapha Ka s'est beaucoup attardé sur le fait que "la lutte contre la corruption ne se gagne pas dans la précipitation ni dans l'improvisation, mais se construit dans la durée par [...] l'intelligence collective et la solidarité de l'équipe de l'OFNAC.

Il a aussi estimé que la corruption demeure un "phénomène transnational", insistant sur la nécessité d'une "réponse coordonnée, intelligente et ouverte sur les meilleures expériences".

"Il faut que nous soyons plus organisés que les criminels pour atteindre nos objectifs de prévention et de répression", a-t-il martelé.

"Notre institution devra également poursuivre et approfondir sa coopération avec les partenaires nationaux et internationaux dans le respect strict de son indépendance", a préconisé M. Ka.

Le magistrat a aussi misé sur des "des ressources humaines qualifiées et dévouées".