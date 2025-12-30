Sénégal: Serigne Bassirou Gueye - 'L'OFNAC fait partie des rares structures à jour dans la publication des rapports'

L'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) fait partie des rares structures à être à jour dans la publication et la transmission des rapports d'enquête, a déclaré, lundi, le président sortant de l'institution, Serigne Bassirou Gueye.

"L'ensemble des rapports d'activités annuels couvrant la période 2014 à 2024 a été transmis au président de la République et publié", a-t-il expliqué.

Intervenant lors de la passation de service entre les équipes sortantes et entrantes de l'OFNAC, Serigne Bassirou Gueye a indiqué que "les états financiers de la période de 2019 à 2023 ont été adoptés et ceux de 2024 [...] déposés".

Sur les états chiffrés de son travail au sein de l'OFNAC, il a fait savoir que "2 442 plaintes et dénonciations ont été enregistrées depuis la création de l'office dont 397 pour la seule année 2024".

M. Gueye a signalé que "55 rapports d'enquête ont été transmis aux autorités judiciaires depuis la création de l'OFNAC dont 16 au cours de son mandat".

Il a souligné que "1 060 déclarations [de patrimoine] d'entrée ont été reçues, 762 dossiers vérifiés et 156 contrôles d'évolution du patrimoine et près de 1 000 lettres de relance ont été envoyées dont une partie par voie d'huissier".

Il a aussi noté que sur le terrain de la prévention, l'OFNAC a multiplié les actions de sensibilisation, travaillant avec "les collectivités territoriales, les universités, la société civile".

L'office a également conduit des exercices de cartographie des risques dans les secteurs stratégiques de notre économie, a-t-il ajouté.

Sur le plan des réalisations, Serigne Bassirou Gueye a cité la poursuite "jusqu'à son terme de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption et l'élaboration d'un plan stratégique de prévention et de communication [...]".

Ces actions ont permis, selon lui, d'ancrer progressivement la lutte contre la corruption dans les territoires et auprès des citoyens.