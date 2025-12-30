Sénégal: L'aéroport de Cap Skirring teste son plan d'urgence sécuritaire

Cap Skirring — Un exercice de sécurité et de sûreté s'est déroulé lundi à l'aéroport international de Cap Skirring (sud), pour évaluer l'efficacité de son plan d'urgence aéroportuaire et la capacité de réaction de son personnel en cas de crise.

L'opération est baptisée "Ucofo Buyikaab", qui, traduit du diola, veut dire "Éviter la catastrophe". Elle a été menée par la direction générale de l'aéroport international Blaise-Diagne (AIBD).

"Cet exercice, une norme pour les aéroports internationaux, avait pour objectif de tester la réactivité et la résilience de l'ensemble du dispositif aéroportuaire de Cap Skirring, des services de sécurité, de santé et de secours notamment, face à une situation d'urgence majeure", a expliqué le directeur général de l'AIBD, Cheikh Bamba Dièye.

Le directeur général de l'AIBD, Cheikh Bamba Dièye

"Il s'agissait de voir dans quelles conditions l'aéroport et toutes les infrastructures qui gravitent autour d'elle sont capables de répondre efficacement, dans les délais requis, à la survenue d'une catastrophe en assurant la prise en charge des personnes impactées", a ajouté M. Dièye.

Il s'est réjoui du soutien des autorités administratives locales et des services locaux des ministères concernés par cette opération. Les forces de défense et de sécurité, ainsi que les services de secours et de sécurité aéroportuaire ont soutenu l'exercice.

Le directeur général de l'AIBD est d'avis que "ce type d'exercice doit être régulièrement réédité en vue du renforcement des mécanismes de coordination et de développement d'une capacité de réaction rapide, conformément aux exigences de l'aviation civile internationale".

Le colonel François Sambou, secrétaire général de la Haute Autorité des aéroports du Sénégal

Selon le colonel François Sambou, secrétaire général de la Haute Autorité des aéroports du Sénégal (HAAS), l'exercice s'est déroulé conformément aux exigences nationales et internationales en matière de gestion de crise.

Il consistait à simuler un "incident aérien complexe, qui inclut une collision avec un oiseau, un incendie de moteur après l'atterrissage et l'évacuation des passagers, y compris des blessés", a-t-il expliqué.

Le but de l'exercice était de "tester les procédures d'alerte, d'intervention et de coordination interservices", a ajouté François Sambou.

"L'exercice a permis d'éprouver le plan d'urgence de l'aéroport, ainsi que les plans sectoriels de toutes les entités de la plateforme aéroportuaire, dans un cadre maîtrisé et sans impact réel sur la sécurité des passagers et des installations", a assuré le secrétaire général de la HAAS.

Selon lui, la Haute Autorité des aéroports du Sénégal et l'AIBD vont procéder à une évaluation approfondie de l'opération, dans les prochaines semaines, afin de renforcer la sécurité et la sûreté des infrastructures aéroportuaires du pays.