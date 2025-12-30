Sénégal: La Chambre des métiers de Dakar en quête de projets innovants pour s'adapter aux exigences du marché mondial

Dakar — Le président de la Chambre des métiers de Dakar, Gorgui Diop, a préconisé, lundi, la mise en œuvre de projets innovants, qui puissent permettre aux artisans de s'adapter aux exigences du marché mondial.

"Nous préconisons la mise en place de projets innovants, qui permettront à nos artisans de s'adapter aux nouveaux enjeux du marché mondial, tout en restant fidèles à nos valeurs culturelles et à notre savoir-faire traditionnel", a plaidé M. Diop.

Il participait aux activités de la région de Dakar, que le Centre internationale du commerce extérieur du Sénégal (CICES) a décidé d'honorer ce lundi, à l'occasion de la FIDAK, la Foire internationale de Dakar.

"Nous devons également repenser notre [collectivité] territoriale pour mieux connecter les zones urbaines et rurales, améliorer les conditions de vie des citoyens et garantir aux artisans l'accès à des espaces dédiés aux activités artisanales", a suggéré Gorgui Diop.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le thème de l'édition en cours de la FIDAK est : "Transformation territoriale et développement inclusif".

Selon le président de la Chambre des métiers de Dakar, il ne peut exister une croissance économique inclusive et durable sans un développement des territoires, au sein desquels les opportunités économiques sont "équitablement" réparties.

"Il est également impératif que les autorités renforcent les politiques de promotion de l'inclusion sociale incarnée par nos artisans", a plaidé Gorgui Diop.

De même a-t-il souhaité le soutien des artisans et des petites et moyennes entreprises, par les pouvoirs publics, dans les activités de transformation, de formation, de digitalisation et de modernisation des équipements.

"L'entrepreneuriat est un parcours exigeant, qui est parfois semé d'embûches", a relevé Digou Yala Mathilde Sadio, l'adjointe du gouverneur de Dakar, chargée des questions de développement de la région.

Les pouvoirs publics ont la volonté d'aider les entrepreneurs et les artisans à élargir leurs marchés et à devenir, au-delà de la FIDAK, "de vrais champions nationaux", a assuré Mme Sadio.

"Le développement de notre pays ne saurait se faire sans vous. Vous êtes des acteurs essentiels de la transformation territoriale et des maillons indispensables de la construction d'un développement véritablement inclusif", a-t-elle dit aux artisans de la Chambre des métiers de Dakar.