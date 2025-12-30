Sénégal: Saint-Louis - La charte du domaine irrigué de la Vallée du fleuve Sénégal au menu d'un atelier

Saint-Louis — Un atelier d'opérationnalisation du Comité de suivi de la Charte du domaine irrigué de la Vallée du fleuve Sénégal s'est tenu, lundi, à Saint-Louis (nord), à l'initiative de la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED), a constaté l'APS.

L'objectif général de cet atelier, au-delà de la mise en place du Comité de suivi de la Charte du domaine irrigué (CDI), est de réfléchir sur les modalités pratiques de son fonctionnement, indique une note dont l'APS a reçu une copie.

"C'est une rencontre du Comité de suivi de la Charte de la Vallée du fleuve Sénégal. Un comité de suivi institué à travers cette charte. Cette dernière a été instituée par arrêté primatoral datant de 2007", a déclaré Al Hassan Sall, gouverneur de la région de Saint-Louis.

Le chef de l'exécutif régional s'entretenait avec la presse en marge de l'ouverture officielle de cet atelier.

Il a souligné que cette charte a été instituée par les autorités étatiques pour permettre une gestion rationnelle des ressources hydriques et foncières.

Al Hassan Sall a par ailleurs rappelé que cette charte, en son article 10, a institué un comité de suivi présidé par le gouverneur de Saint-Louis avec plusieurs membres dont des autorités administratives des régions de Tambacounda, Matam et Louga.

Selon Al Hassan Sall, ce comité de suivi est élargi également à l'ensemble des collectivités territoriales impactées par le Fleuve Sénégal et la Falémé.

Dans son intervention à l'occasion de cet atelier, le directeur du développement de la SAED, Abou Sall, a soutenu que l'implication des autorités administratives déconcentrées est essentielle pour une gestion durable des ressources.

Il a souligné que l'objectif principal de cette charte est de renforcer la coopération entre les collectivités et les administrations pour promouvoir une gestion "intégrée, transparente et responsable", dans le but d'améliorer la productivité agricole.