Sénégal: Dakar Dem Dikk adopte un accord d'entreprise pour renforcer la 'performance collective'

Dakar — La société nationale de transport public, Dakar Dem Dikk S.A s'est dotée d'un accord d'entreprise visant à instaurer un environnement de travail stable et motivant, favorable à la performance collective.

"Nous avons engagé une réflexion structurée sur nos méthodes de gestion, sur le développement de nos ressources humaines, avec une ambition claire : créer des conditions d'un environnement de travail stable, motivant et propice à la performance collective", a indiqué le directeur général de cette structure publique lors de la cérémonie de signature avec les travailleurs.

Selon Assane Mbengue, "cet accord s'inscrit dans un contexte marqué par la concurrence accrue et par la profonde mutation que connaît le secteur des transports publics de voyageurs au Sénégal.

Parlant d'un choix de l'anticipation, de l'adaptation et de la transformation managériale face aux défis qui interpellent le secteur des transports au Sénégal", il a souligné que les travaux ayant conduit à cet accord se sont déroulés sur plusieurs mois de discussions intenses, "mais toujours guidés par un esprit de dialogue, de respect mutuel et de responsabilité partagée".

"Cet nouvel accord d'entreprise introduit des avancées significatives, tant pour les travailleurs que pour l'entreprise", a-t-il expliqué, en faisant allusion à "l'instauration d'un bonus annuel indexé sur la performance de l'entreprise", dont la mise en œuvre sera subordonnée à l'autorisation préalable du président de la République.

"Il (l'accord) améliore par ailleurs le cadre des avantages sociaux, renforce la lisibilité des parcours professionnels, en offrant aux agents des perspectives d'évolution plus claires et mieux structurées", a poursuivi le directeur général de Dakar Dem Dikk.

S'exprimant au nom des syndicats, Masseck Ndiaye s'est félicité de la signature de cet accord d'entreprise, appelant toutefois la direction générale à respecter l'application de l'accord d'établissement pour le bénéfice de tous les travailleurs

"Ce n'était pas facile, il faut le dire. Les négociations ont été très difficiles à un moment. Mais on a tout fait pour surmonter tout cela pour l'intérêt exclusif des travailleurs de l'entreprise", a-t-il martelé.