Gabon: Accident de la circula5on au village Essassa (PK 18)

Le Ministère des Transports, de la Marine Marchande et de la Logistique informe l'opinion nationale qu'un grave accident de la circulation est survenu le lundi 29 décembre 2025, aux environs de 14 heures, au village Essassa

(PK 18), sur l'axe Ntoum - PK 12

L'accident a impliqué un véhicule de transport en commun de marque Toyota Hiace, de couleur blanche, qui a violemment percuté une benne abandonnée sur le bas-côté droit de la chaussée, avant de s'y retrouver englouti.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Aussitôt informées, les forces de défense et de sécurité, se sont rendues sur les lieux pour les constats d'usage et l'organisation des secours.

Il a été établi que le véhicule transportait plusieurs passagers. Certains ont été pris en charge et évacués en urgence vers l'Hôpital Militaire du PK 9, tandis que cet accident a malheureusement occasionné de lourdes pertes en vies humaines, plongeant de nombreuses familles dans la douleur et le deuil.

Ce drame constitue une perte douloureuse et tragique pour la Nation gabonaise.

Le Gouvernement de la République, exprime sa profonde compassion et adresse ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées, ainsi qu'aux proches des victimes. Le Gouvernement assure également les blessés de la solidarité et du soutien de la Nation.

Le Ministère des Transports, de la Marine Marchande et de la Logistique