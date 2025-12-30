Madagascar: Ambalavao-Atsimondrano - Un couple de gérants d'épi-bar agressé et dépouillé de 3 millions d'ariary

Un acte de vol avec violences s'est produit dans la soirée du 27 décembre 2025 dans un épi-bar tenu par un couple au marché du fokontany et commune d'Ambalavao, district d'Antananarivo Atsimondrano.

Les faits se sont déroulés aux environs de 20 heures, à proximité d'un terrain de football, selon les informations communiquées par la Brigade de gendarmerie d'Andoharanofotsy, à travers le Poste fixe d'Ambalavao.

Alertés par des riverains faisant état d'une altercation au sein du marché, trois éléments de la gendarmerie, alors en patrouille, ont été immédiatement dépêchés sur les lieux afin de constater la situation.

D'après les premiers éléments de l'enquête, trois individus consommaient des boissons alcoolisées dans cet endroit dès la fin de l'après-midi. Aux alentours de 19 heures, lorsque les propriétaires ont annoncé la fermeture de leur établissement, une vive dispute a éclaté. L'un des consommateurs serait sorti avant de lancer une pierre depuis l'extérieur, blessant la commerçante à la tête.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En tentant de s'interposer et de poursuivre l'agresseur, son époux aurait été grièvement blessé à la main par arme blanche. Profitant de la confusion, les deux autres individus auraient menacé le commerçant avec un couteau et l'auraient frappé avec le manche de l'arme, le contraignant à remettre la totalité de la recette du jour. Le butin est estimé à trois millions d'ariary.

Les deux commerçants ont été blessés lors de cette attaque. Pris en charge en urgence, ils ont été conduits dans un centre de santé. L'état du mari ayant nécessité des soins plus poussés, il a été évacué vers le CHRD de Bongatsara sur recommandation médicale. Une opération de ratissage a été engagée aussitôt, sans résultat probant en raison de l'obscurité.

Les autorités locales et le commandement de la brigade territoriale d'Andoharanofotsy ont été informés. La gendarmerie d'Ambalavao a été chargée de l'enquête, qui se poursuit afin d'identifier et de retrouver les auteurs présumés de cet acte.

Les forces de l'ordre ont par ailleurs invité la population à faire preuve de vigilance et à signaler sans délai toute personne suspecte, dans un souci de prévention et de sécurité collective.

À noter que, selon des sources locales, la victime aurait récemment effectué une transaction importante avant la survenue des faits, un élément qui pourrait orienter les investigations.