Gabon: Les résultats de l'Enquête Nationale sont connus - La jeunesse gabonaise a fait entendre sa voix

Les résultats de l'Enquête Nationale menée auprès des jeunes du Gabon et de la diaspora sont désormais disponibles. Cette vaste consultation citoyenne, initiée par la Coordination Générale du Forum National des Organisations de Jeunesse, marque une étape importante dans le processus de dialogue inclusif entre les autorités et la jeunesse gabonaise.

Réalisée dans les neuf provinces du pays ainsi qu'au sein de la diaspora, l'enquête a permis de recueillir la contribution de plus de 10171 jeunes, issus de divers horizons sociaux, professionnels, politiques et associatifs.

À travers cette mobilisation sans précédent, les jeunes ont exprimé leurs préoccupations, leurs attentes, mais aussi leurs propositions concrètes pour l'avenir du Gabon.

Les résultats mettent en évidence plusieurs priorités majeures, notamment :

l'emploi et l'employabilité des jeunes ; l'accès à la formation professionnelle et à l'entrepreneuriat ; la participation effective des jeunes à la prise de décision publique ; la gouvernance, la justice sociale et l'égalité des chances ; le développement des secteurs porteurs tels que l'agriculture, le numérique, l'industrie, l'environnement et les services.

Au-delà des chiffres, cette enquête révèle une jeunesse consciente des enjeux nationaux, désireuse de contribuer activement au développement du pays et prête à s'engager dans une dynamique de co-construction avec les institutions de la République.

Les conclusions issues de cette Enquête Nationale constituent une base essentielle pour la seconde phase des échanges et discussions, en perspective de l'organisation du Dialogue National entre le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema et la jeunesse gabonaise.

La Coordination Générale du Forum National des Organisations de Jeunesse salue la forte mobilisation des jeunes, remercie l'ensemble des partenaires, organisations et leaders de jeunesse ayant contribué à la réussite de cette initiative, et réaffirme son engagement à porter fidèlement la voix des jeunes auprès des autorités compétentes.

Cette enquête démontre une réalité claire : la jeunesse gabonaise ne veut plus être spectatrice, elle veut être actrice du présent et de l'avenir du Gabon.