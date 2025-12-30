Gabon: Le Président de la République prend part à la cérémonie de prestation de serment des neuf juges constitutionnels

Dans l'hémicycle du Palais de la Cour constitutionnelle, le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, a pris part ce jour à la cérémonie solennelle de prestation de serment des neuf juges constitutionnels, conformément aux dispositions de l'article 124, alinéa 5, de la Constitution relatives au serment des membres de la Cour constitutionnelle.

Nommés le 24 décembre dernier par décret du Président de la République, en application de l'article 123 de la Constitution portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle, les nouveaux juges ont prêté serment en présence des Présidents des Institutions constitutionnelles, des membres du Corps diplomatique, ainsi que des membres du Gouvernement, entre autres personnalités.

À cette occasion, ils ont respectivement et solennellement déclaré :

« Je jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge, dans le strict respect des obligations de neutralité, d'impartialité et de réserve, et de me conduire en digne juge constitutionnel. »

Ils ont ensuite exprimé leur profonde gratitude pour la confiance placée en leurs personnes.

Dans son allocution de circonstance, le Président de la République a adressé ses félicitations aux nouveaux juges, tout en leur rappelant les exigences et les responsabilités inhérentes à leur prestigieuse fonction. Il les a exhortés à faire preuve d'abnégation, d'impartialité, de rigueur et d'un attachement constant aux valeurs républicaines.

S'adressant aux juges sortants, le Chef de l'État a exprimé la reconnaissance de la Nation pour le travail accompli au cours du processus de transition, saluant notamment leur engagement, leur professionnalisme et leur dévouement dans l'organisation et la supervision des différents processus électoraux, référendum, élections législatives et locales, ainsi que l'élection présidentielle ayant marqué la fin de la transition et le retour à l'ordre constitutionnel.

Il convient de souligner que la désignation des neuf juges s'inscrit dans la vision du Chef de l'État de bâtir des institutions fortes, inclusives et représentatives. Cette nouvelle composition se distingue notamment par la présence du juge Aurélie Scholastique Essiwanguenda Remboguinaud, issue de la diaspora, symbole fort de l'ouverture et de l'implication de la jeunesse dans les hautes instances décisionnelles de la République.