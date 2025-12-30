Madagascar: Réseau SOA - Renforcement de la résilience des exploitants agricoles membres

Madagascar fait également partie des pays parmi les plus vulnérables et exposés aux dérèglements climatiques, avec des impacts directs sur la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des agriculteurs familiaux.

Conscient de ces défis, le Réseau SOA ou Syndicat des Organisations Agricoles a placé la résilience climatique et le renforcement du plaidoyer des Organisations Paysannes au cœur de son plan stratégique 2023 - 2027.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet SEPOP (Services & Plaidoyer des Organisations Paysannes), financé par l'Agence Française de Développement (AFD) via AgriCord avec l'appui technique de l'Afdi, de nombreuses actions ont été menées en vue de renforcer la résilience des exploitants agricoles familiaux membres de ce Réseau face aux effets du changement climatique.

À titre d'illustration, neuf binômes de techniciens d'organisations agricoles sont certifiés pour réaliser des campagnes d'animations et de sensibilisation de proximité sur les pratiques résilientes.

En outre, huit organisations paysannes ont pu élaborer des plans d'adaptation leur permettant de faire une analyse des risques, d'identifier des mesures d'adaptation concrètes avec une planification opérationnelle.

Dans la même foulée, le Réseau SOA a renforcé sa participation à des groupes thématiques changement climatique tels que le GT- CC et la plateforme Miradia sur l'assurance agricole.

Sessions de formation décentralisée

Il faut savoir que ce réseau fédère actuellement 34 Organisations Paysannes membres réparties sur 13 des 23 régions de Madagascar. Il assure également la formation de responsables paysans de son réseau face aux enjeux nationaux tout en renforçant la résilience des exploitations agricoles familiales membres.

De par ses actions de représentations au niveau régional et national, les élus issus des Organisations Paysannes membres sont de plus en plus amenés à négocier avec les pouvoirs publics, en particulier dans le cadre du processus d'élaboration, de suivi et de mise en œuvre de différentes politiques et stratégies de développement rural.

Face aux responsabilités croissantes qui leur incombent, le renforcement de leurs capacités sur diverses thématiques s'avère important pour peser dans les négociations et orientations, a-t-on indiqué.

Depuis sa création en 2004, le Réseau SOA a mis en œuvre diverses actions visant à renforcer les capacités des élus régionaux et nationaux de son réseau. Cette dynamique s'est amplifiée depuis 2021 grâce à l'appui du Projet SEPOP permettant de consolider et de déployer un ambitieux parcours de formation à destination des responsables d'Organisations Paysannes.

Pour cibler l'ensemble des régions d'intervention des OP membres de SOA, des sessions de formation décentralisées ont été organisées dans trois grandes zones : le Nord, le Centre et le Sud, en complément d'autres sessions sur le suivi des enjeux nationaux.

Expertise

En tout, 121 responsables d'OP ont reçu des formations. Ils peuvent désormais mobiliser leur expertise pour porter la voix des agriculteurs et renforcer le plaidoyer du Réseau SOA. En perspective, la digitalisation de parcours de formation constitue une opportunité afin de toucher plus de cible et de faciliter l'accès des élus et des jeunes futurs responsables aux sessions de formations.

Le renforcement de la résilience climatique reste une priorité, avec la mise en œuvre de plans d'adaptation au niveau des OP en vue de renforcer la résilience des Exploitations agricoles familiales et sécuriser leurs moyens de subsistance face aux aléas climatiques. Il est à noter que le Projet SEPOP s'achèvera fin décembre de cette année.