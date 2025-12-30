Afrique: CAN 2025 - Le Bénin et le Sénégal se préparent pour un choc décisif

Le Sénégal et le Bénin s’affrontent ce 30 décembre au Stade Ibn-Batouta de Tanger, pour un match décisif de la 3ᵉ journée du Groupe D. Lors de la conférence de presse tenue hier, les deux équipes ont présenté leur préparation, leurs objectifs et l’état d’esprit du groupe.

Le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw, accompagné du défenseur Moussa Niakhaté, a souligné la détermination de son équipe pour ce match crucial. « Le staff a analysé le Bénin afin de mettre en place un plan de jeu précis, avec pour objectif la victoire », a-t-il déclaré.

Face à l’inefficacité offensive constatée contre la RDC, le sélectionneur a rappelé que se créer des occasions reste positif, tout en soulignant le travail réalisé devant le but pour améliorer la finition. Moussa Niakhaté estime, quant à lui, que le Sénégal devra jouer à son meilleur niveau face à un adversaire capable de se montrer dangereux dans le jeu construit et sur les contre-attaques.

Le coach s’est également exprimé sur la gestion du jeune Ibrahima Mbaye, saluant son immense talent, son humilité et son parcours déjà impressionnant à seulement 17 ans. Il a insisté sur l’importance de l’encadrement par les cadres de l’équipe comme Sadio Mané, Kalidou Koulibaly ou Idrissa Gana Gueye, et affirme que le staff fera tout pour protéger et accompagner ce jeune joueur.

Concernant le statut de favori, le sélectionneur assume cette position tout en rappelant que la CAN reste une compétition très difficile. « Les matchs se gagnent sur le terrain, avec du travail, du respect de l’adversaire et beaucoup d’humilité », a-t-il précisé.

Du côté du Bénin, l’entraîneur Gernot Rohr et l’attaquant Steve Mounier ont détaillé la préparation de leur équipe après la victoire contre le Botswana. Le Bénin mise sur la récupération physique, le travail tactique et l’analyse vidéo pour aborder la rencontre dans les meilleures conditions.

L’objectif principal est la qualification pour les huitièmes de finale, que l’équipe pourrait atteindre avec un match nul ou une victoire. Rohr a insisté sur la rigueur défensive et l’importance de combiner organisation collective et contre-attaques rapides. Les coups de pied arrêtés seront également un atout stratégique.

Steve Mounier a souligné que le groupe est très confiant après la victoire contre le Botswana. « L’équipe veut continuer à écrire l’histoire du football béninois, avec l’ambition de finir première ou deuxième du groupe », a-t-il assuré. Le capitaine a insisté sur la nécessité de rester conquérant et solidaire face à une équipe sénégalaise réputée forte.

Le coach des Guépards a également mis en avant l’état d’esprit de son équipe, estimant que le groupe bénéficie d’une certaine « bonne étoile », similaire à celle de 2019, et que la jeunesse apporte fraîcheur et énergie. « L’ambiance au sein de l’équipe est excellente, et les joueurs sont motivés à aller le plus loin possible dans la compétition ».

Sénégal et Bénin se retrouveront donc sur le terrain pour un match qui s’annonce intense et stratégique. D’un côté, l’expérience et la régularité du Sénégal ; de l’autre, la jeunesse et la solidité du Bénin. Les deux équipes abordent la rencontre avec concentration et ambition, prêtes à se battre pour la qualification dans cette phase décisive de la CAN.