Sénégal: Mboro - L'un des forages tombe de nouveau en panne, plusieurs quartiers privés d'eau

30 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tivaouane — Le forage F1 de Mboro, un important ouvrage d'approvisionnement en eau de cette commune située dans le département de Tivaouane (ouest), est tombé de nouveau en panne depuis dimanche, ce qui prive d'eau ses usagers, a appris l'APS, lundi, de son maire, Abdallah Tall.

Cette panne survient à peine deux semaines après la réparation de "défaillances techniques" à l'origine de pénuries d'eau à Mboro.

La panne survenue dimanche a interrompu l'approvisionnement en eau de plusieurs quartiers, dont Ngaye-Ngaye 1, Ngaye-Ngaye 2, Samba Laobé Ndiaye et Médina Gounass, selon M. Tall.

El Hadji Malick Guèye, le gestionnaire des deux forages de la commune, assure que des techniciens ont été dépêchés à Mboro, en provenance de la région de Louga (nord), pour une réparation rapide de l'ouvrage hydraulique.

M. Guèye signale des "dysfonctionnements récurrents" de l'approvisionnement en eau de la commune de Mboro.

Le maire a dit à l'APS avoir envoyé une correspondance au ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Guèye, en vue de la construction d'un troisième forage à Mboro. C'est "la seule solution durable" aux pénuries d'eau, à son avis.

