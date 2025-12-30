Madagascar: Jeux en ligne - L'urgente nécessité de la régulation

La refondation politique en cours à Madagascar place déjà la transition sous pression. Parmi les premiers tests grandeur nature peut figurer un secteur longtemps resté hors radar mais lourd d'enjeux : les jeux en ligne.

Les salles de jeux pullulent dans les quartiers. Dans un contexte où le régime du colonel Michael Randrianirina, président de la Refondation de la République, est jugé sur sa capacité à rompre avec les dérives du passé, ce marché pourrait devenir le symbole d'un vrai changement de jeu ou d'un rendez-vous manqué.

Car derrière le silence médiatique, loin des dossiers bruyants de la vanille, du bois de rose ou du litchi, les jeux en ligne prospèrent dans une zone grise, marquée par un monopole de fait, l'opacité et une quasi-impunité.

Un petit cercle d'acteurs engrange des profits considérables pendant que l'État reste sur la touche, incapable de capter des recettes fiscales à la hauteur du potentiel du secteur. Un seul opérateur occupe une position dominante sur le marché des paris en ligne.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une domination qui pose question. Comment un secteur aussi sensible, à forts flux financiers et à risques sociaux élevés, a-t-il pu être concentré entre si peu de mains ? Sur quels critères les licences ont-elles été accordées ? Quels contrôles fiscaux, financiers et opérationnels ont réellement été exercés ?

Les réponses, pour l'instant, restent floues. Le doute s'épaissit davantage avec les révélations issues de travaux journalistiques et de contenus largement relayés sur les réseaux sociaux.

Ceux-ci établissent des liens étroits entre cet opérateur et un opérateur économique très influent sous l'ancien régime actuellement incarcéré à Maurice pour blanchiment d'argent. Une affaire explosive qui renforce l'urgence d'un coup d'arrêt institutionnel et d'une remise à plat totale du secteur.

Sommes colossales

Face à ce tableau, la balle est désormais dans le camp des autorités. L'État et les opérateurs doivent s'interroger sans détour. Comment bâtir une nouvelle architecture qui empêche la reproduction des abus passés ?

Comment protéger les consommateurs contre les dérives des jeux en ligne ? Et surtout, comment optimiser les recettes fiscales issues d'un marché qui brasse des sommes colossales ?

La réponse ne peut se limiter à l'ouverture à la concurrence. Le véritable enjeu est la mise en place d'un cadre réglementaire solide et crédible. Des critères d'agrément publics, transparents.

Une autorité de régulation indépendante, dotée de moyens réels, à distance du pouvoir politique comme des opérateurs. Un suivi strict des flux financiers, une fiscalité équitable, des obligations claires en matière de prévention de l'addiction et de protection des joueurs.

Ailleurs dans le monde, y compris en Afrique, les jeux en ligne sont déjà encadrés par des règles strictes, des autorités indépendantes et des mécanismes de contrôle robustes. Madagascar ne peut plus rester à contretemps.

La refondation offre une fenêtre rare. Le match est ouvert. Soit l'État reprend la main et impose les règles, soit le monopole continue de dicter le jeu, loin des tribunes et hors contrôle.