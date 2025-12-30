Madagascar: Accès à l'eau potable - 80 forages à construire dans quatre régions

30 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par José Belalahy

Une réponse structurée à un besoin vital. L'accès à l'eau potable est au cœur de l'action publique.

Le gouvernement malgache, à travers le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène (MEAH), intensifie ses actions sur le terrain en accélérant les forages d'eau. La publication récente d'un Avis d'Appel d'Offres Ouvert National (AON) dans le cadre du Projet d'Amélioration de l'Accès à l'Eau Potable (PAAEP) marque une étape concrète et officielle de cette volonté politique.

Financé par la Banque mondiale, ce programme prévoit la construction de 80 forages d'eau dans plusieurs régions prioritaires du pays, notamment la Haute Matsiatra, Amoron'i Mania, Vatovavy et Fitovinany.

Bénéficiaires

À travers cet appel d'offres, le MEAH ne se limite pas à une annonce d'intention. Il engage des moyens techniques, financiers et institutionnels conséquents pour répondre à un besoin vital : l'accès équitable à l'eau potable.

Les forages bénéficieront à des écoles, centres de santé et systèmes d'adduction d'eau potable des régions cibles. Ce qui devrait renforcer les services sociaux de base et la résilience des communautés, notamment en zones post-cycloniques.

Gouvernance

Par ailleurs, la référence explicite à l'Avis d'Appel d'offres confère à cette initiative un caractère officiel, transparent et encadré, conforme aux normes de la Banque mondiale. Elle illustre une gouvernance orientée vers les résultats, où l'eau devient un levier central de développement, de santé publique et de dignité humaine. À travers ces efforts colossaux, l'État réaffirme que l'accès à l'eau potable n'est pas un privilège, mais un droit fondamental.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

