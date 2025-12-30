Madagascar: Judo, assemblée générale - Élection du successeur de Bruno Eric Saïd prévue en janvier

La Fédération malgache de Judo a clos le mandat de Bruno Eric Saïd sur un bilan positif marqué par la présence internationale et les performances de Laura Rasoanaivo, à Toamasina, lors de la Coupe de Madagascar. Tandis que le club Sacré-Coeur d'Antanimena triomphe sur les tatamis, la FMJ se projette déjà vers janvier pour élire son nouveau président et ambitionne une, voire deux, qualifications pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

L'Arena de Toamasina a accueilli la Coupe de Madagascar, couplée à l'assemblée générale ordinaire (AGO) de la Fédération malgache de Judo (FMJ), en présence du ministère de la Jeunesse et des Sports et du comité olympique malgache, ce week-end.

Cette AGO marquait la fin du mandat de l'équipe dirigeante, entamé le 27 décembre 2021. Une assemblée générale élective est prévue en janvier prochain, où sera désigné le successeur de Bruno Eric Saïd à la tête de la fédération pour les quatre prochaines années.

Lors de l'AGO, qui a atteint le quorum avec la participation de six ligues régionales sur neuf (Analamanga, Atsinanana, Ihorombe, Vakinankaratra, Haute Matsiatra et Atsimo Andrefana), le président sortant a présenté les rapports moraux d'activités techniques et financiers.

Saïd Bruno a souligné la présence constante de la FMJ aux compétitions internationales, notamment continentales, avec des résultats encourageants, en particulier ceux de Laura Rasoanaivo Razafy, récemment classée 21e mondial en -70 kg. Il a rappelé l'importance éducative du judo, appelant athlètes et dirigeants à un comportement exemplaire. La fédération a aussi participé activement aux événements de la Fédération internationale de judo (IJF).

Un remerciement particulier a été adressé à Siteny Randrianasoloniaiko, président de l'Union Africaine de Judo, pour ses négociations ayant permis à Laura de concourir aux Grands Prix et Grands Slams.

Côté perspectives, l'objectif majeur vise les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028 : une qualification directe, « nécessitant d'entrer dans le top 17 mondial ». Le cycle qualificatif débutera en juin 2026.

« Pour Laura Rasoanaivo, actuellement autour de la 20e place mondiale, cet objectif semble atteignable grâce à sa participation aux Championnats d'Afrique et autres compétitions. Une qualification continentale pourrait même permettre à deux judokas malgaches d'être présents à ces JO », a-t-il expliqué.

Sur les tatamis, la Coupe de Madagascar a été dominée par le club Sacré-Cœur Antanimena (Esca), qui rafle 16 médailles d'or, 7 d'argent et 12 de bronze. L'ASM termine deuxième avec 6 d'or, 9 d'argent et 6 de bronze, tandis que l'ASC complète le podium (5 d'or, 2 d'argent, 5 de bronze).