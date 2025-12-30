Burkina Faso: Les Editions Sidwaya - La Direction générale rend compte aux travailleurs

Les Editions Sidwaya a organisé, lundi 29 décembre 2025 à Ouagadougou, sa deuxième Assemblée générale ordinaire de l'année. Une occasion pour les premiers responsables de mettre les travailleurs au même niveau d'informations sur la vie de l'entreprise.

L'année 2025 tire vers sa fin. Comme d'habitude, c'est le moment de porter les informations sur la vie de la Maison commune aux travailleurs. Lundi 29 décembre 2025, la directrice générale des Editions Sidwaya, Assetou Badoh et ses collaborateurs étaient face aux travailleurs de Ouagadougou et ceux venus de toutes les régions du Burkina Faso. L'exercice livré par la directrice générale a consisté à faire le point de la mise en oeuvre du programme d'activités de 2025 et dégager des perspectives pour l'année 2026 qui s'annonce.

Sur le premier point, a-t-elle indiqué, 2025 a été marqué par des réformes, des innovations, suivi d'un engagement constant du personnel. Elle a rappelé qu'à la suite de l'érection de l'Agence d'information du Burkina (AIB), en Etablissement public de l'Etat, la relecture des statuts et de l'organigramme des Editions Sidwaya était une évidence. « Les nouveaux projets d'organigramme et de statuts ont été élaborés et adoptés par le conseil d'administration. Le processus d'adoption de ces statuts en Conseil des ministres est en cours », a-t-elle précisé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour ce qui est de la production journalistique, s'est réjouie Mme Badoh, les différentes rédactions ont réalisé plusieurs papiers d'initiatives personnelles et assuré la couverture médiatique de l'actualité nationale et internationale, traduisant le professionnalisme des équipes.

En termes d'innovation technologique et de diversification des services, elle a noté avec satisfaction entre autres, l'opérationnalisation de l'imprimerie de Tenkodogo, l'organisation du marathon Houet de Sidwaya qui a connu un franc succès grâce à une bonne organisation, à l'adhésion des autorités et de la population de Bobo-Dioulasso. Le lancement d'un nouveau produit, « Sidwaya vocal » est l'une des innovations pour laquelle la première responsable souhaite un engagement des différentes rédactions pour lui assurer un plein succès.

Assetou Badoh s'est prononcée sur le contrat plan qui lie les Editions Sidwaya à l'Etat. « Malgré le contexte, nous avons pu tenir nos engagements. Tous les services ont fait des efforts pour que nos caisses soient renforcées et que la maison puisse fonctionner », a-t-elle rassuré.

Renforcement de la performance

En termes de perspectives pour 2026, la directrice générale des Editions Sidwaya a souligné que l'année sera placée sous le signe du renforcement de la performance, de la modernisation des outils de travail et de l'amélioration de la qualité des services. Pour ce faire, les priorités porteront sur la finalisation et la mise en oeuvre effective des nouveaux statuts et organigramme, le développement et la consolidation des produits existants ainsi que la diversification des offres éditoriales et commerciales pour mieux répondre aux attentes du public.

Le renforcement des capacités du personnel, la valorisation des compétences internes et le renforcement de la visibilité des Editions Sidwaya au plan national et international, à travers des initiatives innovantes et des partenariats stratégiques, sont autant de préoccupations pour les responsables. « La direction générale demeure engagée à oeuvrer avec l'ensemble du personnel et des partenaires afin de faire de l'année 2026, une année de consolidation, de performance attribuée et de rayonnement pour Les Editions Sidwaya », a-t-elle promis.

Les travailleurs ont relevé quelques difficultés qui ont trait à l'insuffisance d'équipements de travail et un meilleur accompagnement pour atteindre les missions confiées à la maison commune. La première responsable a réaffirmé sa disponibilité à travailler pour de meilleures conditions de travail au profit des agents.

Au cours de l'année 2025, 19 agents ont reçu des distinctions honorifiques. De plus, 27 prix aux niveaux national et international ont été remportés par des journalistes. Pour ce faire, ces derniers ont été félicités par des attestations de reconnaissance.