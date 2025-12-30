Afrique: CAN 2025 - L'Afrique du Sud qualifiée dans la douleur, le Maroc termine en leader

La phase de poules de la CAN 2025 continue de livrer ses verdicts. Lundi à Marrakech, l'Afrique du Sud a validé son ticket pour les huitièmes de finale au terme d'une rencontre aussi spectaculaire que décousue face au Zimbabwe (3-2). Bien que laborieuse, cette victoire permet aux hommes du Belge Hugo Broos de s'emparer de la deuxième place du groupe B, derrière l'intouchable Égypte.

Les Bafana Bafana ont soufflé le chaud et le froid tout au long de la partie. Après avoir ouvert le score sur un but contre son camp du défenseur zimbabwéen Gerald Takwara, ils ont vu leurs adversaires revenir par deux fois au score, profitant d'erreurs défensives flagrantes.

C'est finalement sur un coup du sort et l'intervention de la VAR que la décision s'est faite : une main de Nakamba dans la surface a permis à Oswin Appolis de transformer le penalty de la victoire (82e). Une qualification poussive qui leur offrira un duel complexe face au deuxième du groupe F.

Dans l'autre rencontre du groupe B, disputée à Agadir, l'Égypte a géré ses acquis. Déjà qualifiés, les Pharaons ont aligné une équipe remaniée face à l'Angola. Le match nul (0-0) suffit au bonheur des Égyptiens qui terminent premiers, tandis que l'Angola, avec deux points, voit ses espoirs de qualification parmi les meilleurs troisièmes s'amenuiser.

Le Maroc confirme son statut

Parallèlement aux dénouements du groupe B, le pays hôte a également marqué les esprits dans le groupe A. Le Maroc, grand favori de cette édition à domicile, a parachevé son parcours en phase de poules par une prestation solide.

Les Lions de l'Atlas ont assuré leur qualification et la première place de leur groupe après avoir battu la Zambie. Portés par un public fervent, les hommes de Walid Regragui ont fait respecter la hiérarchie, affichant une maîtrise technique supérieure.

Cette victoire permet au Maroc d'aborder les phases à élimination directe avec le plein de confiance, envoyant un signal fort aux autres prétendants au titre continental. Les regards sont désormais tournés vers la suite de la compétition, où le pays organisateur attend de connaître son futur adversaire.